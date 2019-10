Nidi gratis Con Blockchain risultati record | a Cinisello Balsamo presentazione adesione

Scuola - Nidi gratis in Lombardia : pubblicato elenco strutture ammesse : La Regione Lombardia ha pubblicato l'elenco delle strutture ammesse, per l'anno scolastico 2019-2020, alla Misura nidi gratis. Un'iniziativa che ha lo scopo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l’accesso ai servizi per l’infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro (LO SPECIALE Scuola). L'elenco delle strutture ammesse Al link sul sito della Regione Lombardia è possibile ...