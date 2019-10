Ginnastica | Mondiali 2019 Enrico Casella | “Conquistato il pass olimpico Che sofferenza

Ginnastica - Mondiali 2019 : Russia straripante - l’Armata convince : Melnikova - Akhaimova e Spiridonova brillano : Russia tonica, incisiva ed estremamente concreta nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’Armata, argento iridato in carica e già certa del pass olimpico, si è espressa molto bene sulle pedane di Stoccarda totalizzando 168.080 punti: secondo posto nella classifica parziale a una lunghezza dalla Cina (169.161) che resta sempre al comando in attesa degli USA. Le ragazze di Valentina Rodionenko sono state davvero ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia - lotta per entrare nella finale a squadre. Corsa sul Brasile : cosa serve per la qualificazione : Il primo obiettivo è raggiunto: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora bisogna sperare in un’impresa sportiva per raggiungere il secondo: la qualificazione alla finale a squadre dei Mondiali 2019. L’Italia si è già assicurata il biglietto per il Giappone e ora deve incrociare le dita se vuole essere tra le migliori otto squadre che martedì pomeriggio torneranno in pedana a Stoccarda per contendersi le medaglie ...

Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l'Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all'Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Le pagelle dell'Italia, profondo rosso alla trave: le Fate salvano il pass olimpico ma non basta. Iorio la migliore

Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l'Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all'Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L'Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la Finale a squadre… Le pagelle

Ginnastica - Mondiali 2019 : le pagelle dell’Italia. Profondo rosso alla trave - le Fate salvano il pass olimpico. Iorio la migliore : L’Italia non è riuscita a rispettare le attese della vigilia e una drammatica rotazione alla trave ha rovinato la gara delle azzurre nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale, strepitosa tra volteggio e parallele asimmetriche, è andato in affanno sui 10 cm e ha compromesso la sua avventura nella rassegna iridata: l’accesso alla finale a squadre è praticamente impossibile, fortunatamente il ...

Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l'Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all'Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! L'Italia SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 13.23 Il Messico è invece

Ginnastica - Mondiali 2019 : ottava suddivisione. L’Olanda non incanta ma è davanti all’Italia - azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! : L’Olanda non fa nulla di eclatante ma sbaglia pochissimo e fa meglio dell’Italia nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Le tulipane totalizzano 162.663 punti e si issano al quarto posto della classifica parziale ad appena tre decimi di ritardo dal Canada (162.922) e con sette decimi di margine su Gran Bretagna (161.963) e Italia (161.931). Le azzurre sono così scivolate al sesto posto e l’accesso alla ...

Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine L'ITALIA SI QUALIFICA ALLE Olimpiadi SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 12.42 La nona suddivisione è in programma alle ore 13.30, ci saranno il Giappone privo di Mai Murakami e il Messico di Alexa Moreno. L'Italia spera che le nipponiche

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia si qualifica alle Olimpiadi 2020 se… Tutte le combinazioni - le Fate aspettano. E per la finale a squadre… : L’Italia occupa la quinta posizione al termine della settima suddivisione del turno di qualificazione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Le azzurre, dopo due rotazioni strepitose al volteggio e alle parallele, hanno sbagliato di tutto alla trave cadendo per ben tre volte e si sono dunque dovute accontentare del quinto posto parziale con 161.931 punti. La nostra Nazionale si era presentata a Stoccarda con grandi velleità e con ...

Cronaca settima suddisione: l'Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine L'Italia SI QUALIFICA alle Olimpiadi SE… Tutte le combinazioni. E per la finale a squadre… 11.26 Minuti di riscaldamento agli attrezzi, tra poco si riparte. 11.24 Ora l'Olanda si trasferisce al corpo libero, trave per la Spagna che alle parallele ha

Ginnastica - Mondiali 2019 : l’Italia affonda alla trave. Le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine : Non abbiamo visto l’Italia che ci aspettavamo. Tutto stava procedendo per il meglio dopo delle rotazioni da urlo al volteggio e alle parallele asimmetriche, la nostra Nazionale stava letteralmente volando nelle qualificazioni dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica ma poi una rotazione davvero da incubo alla trave ha tagliato le gambe alle azzurre: 36.999 di parziale sui 10 centimetri con tre cadute, dieci minuti di panico che hanno ...

10.40 Alle ore 11.00 l'ottava suddivisione con l'Olanda di Sanne Wevers, si partirà dalla trave. 10.35 Non è andata bene, non nascondiamoci. Questa Italia può fare molto di più, uscire con 162 punti da una qualifica è insufficiente. Rotazione alla trave da dimenticare, cancella quanto fatto di buono al volteggio e alle parallele. Si andrà alle Olimpiadi ma le aspettative erano ben

10.00 L'Italia firma un parziale da 42.566 alle parallele, sei decimi meno della Francia ma 1.4 punti in più del Canada. Ragazze strepitose, la Nazionale si issa a quota 124.932. Servono 38 punti spaccati alla trave per sopravanzare il Canada e volare alle Olimpiadi già alle 11.00: non farli sarebbe un delitto sportivo. 09.59 ANDIAMOOOOOO! ROTAZIONE DA 14.2 DI MEDIA! LUSSOOOOOO! Elisa