Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) In questo2019-2020 sono proposti molti nuovidi. Tutte le capigliature, come il bob, ile lesono ideali per accontentare anche le ragazze più esigenti. Inoltre, sono perfette per ogni occasione e regalano un look molto sbarazzino. Nuove chiome Il grande protagonista della stagione è il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sopra le spalle. L'hairstyle è perfetto per una donna che non ama passare ore ad asciugare ie desidera uno styling veloce. Ilo alla garcon è ancora più corto e si adatta perfettamente a ogni tipologia di volto. La chioma in questione può essere asciugata all'aria, per un look molto naturale. Non va dimenticato nemmeno il, portato anche da Audrey Hepburn e dalla modella Twiggy: ilcut è perfetto su un viso ovale. Il long bob è ideale su un volto allungato e sui ...

yleniamarco1 : Tagli capelli autunno-inverno: il bob, il pixie e le tonalità bionde e ramate - dicarlonaty : RT @vogue_italia: Capelli a caschetto liscio come Jennifer Lopez o lunghi e mossi come Sarah Jessica Parker? Ecco le migliori soluzioni ant… - vogue_italia : Capelli a caschetto liscio come Jennifer Lopez o lunghi e mossi come Sarah Jessica Parker? Ecco le migliori soluzio… -