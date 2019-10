Pierluigi Rotta e Matteo Demenego | chi sono i due agenti morti nella sparatoria di Trieste

Pierluigi Rotta e Matteo Demenego : chi sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria nella questura di Trieste : L’agente Pierluigi Rotta , napoletano di 34 anni. L’agente scelto Matteo Demenego , 31 anni di Velletri, alle porte di Roma. sono i due agenti di polizia morti nella sparatoria avvenuta all’interno della questura di Trieste . Entrambi in servizio presso l’Upgsp sono morti dopo i tentativi disperati di rianimazione. Rotta era figlio di un poliziotto, attualmente in pensione, che ha lavorato a Napoli. Dolore e sgomento negli ...

Trieste - spari in questura : Morti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego - fermati i killer : Si tratta dell’agente scelto Pierluigi Rotta, di Napoli, e dell’agente Matteo De Menego, di Velletri: avevano 34 e 31 anni. Un loro collega è stato ferito lievemente a una mano. Due dominicani portati in questura avrebbero avuto una colluttazione. Sfilata la pistola ad un agente è partita la sparatoria. spari e panico poco prima delle 17 a Trieste. Due uomini, due fratelli dominicani, convocati in questura per alcuni accertamenti riguardo ...