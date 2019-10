MotoGp – Petrucci ottimista | “fuori dalla top 10 per qualche millesimo | ma posso

MotoGp – Petrucci alla ricerca di una soluzione in Thailandia : “non devo scordarmi che sono riuscito ad andare veloce” : Gara importante per Petrucci in Thailandia: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp della Thailandia è iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Spero di ritrovare il feeling di inizio stagione - voglio cambiare la situazione” : Dopo una prima parte di stagione molto positiva segnata profondamente dal meraviglioso successo del Mugello in volata davanti a Marc Marquez, Danilo Petrucci è ormai entrato in una crisi tecnica e mentale davvero inspiegabile. Il ternano della Ducati ha raggiunto il suo picco di forma nelle prime tappe europee con i tre piazzamenti sul podio consecutivi raccolti a Le Mans, Mugello e Barcellona, per poi cominciare un progressivo declino culminato ...

MotoGp – Petrucci vola a Buriram pieno di motivazione : “voglio assolutamente cambiare la situazione” : Danilo Petrucci a Buriram per ritrovare il feeling della prima metà di stagione: le sensazioni del ternano della Ducati alla vigilia del Gp della Thailandia La Ducati vola in terra asiatica, dove inizia il tour extra europeo della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà il Gp della Thailandia, sul circuito di Buriram ed il team di Borgo Panigale vorrà ottenere il miglior risultato possibile. Reduce da alcune gare deludenti, Danilo ...

MotoGp - Petrucci amaro ad Aragon : “ho provato a combattere - ma la scelta delle gomme non mi ha aiutato” : Brutta prestazione quella di Danilo Petrucci ad Aragon, il ternano ha chiuso fuori dalla top ten in dodicesima posizione Gara difficile per Danilo Petrucci ad Aragon, il ternano partiva dalla quinta fila e ha chiuso in dodicesima posizione, scegliendo di partire con pneumatico posteriore hard. Un calo delle gomme avvenuto nel corso dell’ottavo giro ha fatto perdere terreno al pilota della Ducati, costretto a chiudere fuori dalla top ...

MotoGp – Tardozzi non le manda a dire a Dovizioso e Petrucci : “se Miller ha fatto quarto vuol dire che…” : Davide Tardozzi commenta i risultati Ducati nelle qualifiche di ieri ad Aragon: le parole del team manager di Borgo Panigale sono davvero pungenti Mancano circa due ore al Gp di Aragon di MotoGp: la categoria anticipa di un’ora la sua gara a causa della concomitanza col Gp di Singapore di Formula 1. Un weekend difficile per la Ducati, che con Petrucci e Dovizioso non è mai riuscita a stare al top in questi giorni di prove e ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Aragon 2019 : “Stiamo faticando - problemi in piega” : Giornata difficile per Danilo Petrucci che ha chiuso al 15esimo posto nelle qualifiche del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Stiamo soffrendo, il momento non aiuta: stiamo faticando ed è difficile. Stiamo cercando di fare il massimo ma rispetto all’anno scorso abbiamo peggiorato notevolmente ed è complicato trovare una spiegazione, inoltre ci ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Aragon : “Stiamo soffrendo - fatichiamo in piega : abbiamo dei problemi” : Danilo Petrucci sta faticando moltissimo in questo periodo della stagione, il centauro della Ducati non riesce a ingranare e il 15esimo posto nelle qualifiche del GP di Aragon non può certamente farlo sorridere. Il pilota ternano cercherà di rimontare qualche posizione nella gara in programma domani sul tracciato del Motorland e le sue dichiarazioni rilasciate a Sky al termine delle qualificazioni esplicano chiaramente il suo stato ...

MotoGp – Petrucci amareggiato ad Aragon : “quando i risultati non arrivano fai fatica a trovare uno spiraglio” : Danilo Petrucci consapevole delle difficoltà in pista: le parole del ternano della Ducati dopo le qualifiche del Gp di Aragon Marc Marquez è il poleman del gp di Aragon: lo spagnolo della Honda si è lasciato alle spalle oggi, in qualifica, Quartararo e Vinales. Giornata difficile per le Ducati, con Dovizioso e Petrucci rispettivamente decimo e 14°. Un risultato amarissimo per il ternano del team di Borgo Panigale, che non ha nascosto la ...

MotoGp – Petrucci e il problema con le gomme : “se domani piove con le soft sarà un problema” : Danilo Petrucci sottolinea la propria difficoltà con le gomme soft: in caso di pioggia, la giornata di domani potrà risultare davvero difficile per il pilota Ducati Solo un 12° posto per Danilo Petrucci sul circuito di Aragon. Sul tracciato spagnolo il pilota Ducati sente un buon feeling con le gomme dure, ma si è trovato in difficoltà con le morbide. E come spiegato a Sky Sport, la possibile pioggia di domani potrebbe complicare le cose: ...

MotoGp – Petrucci non ha dubbi in vista del Gp di Aragon : “in Spagna per cambiare trend” : La MotoGp torna subito protagonista in pista, ad Aragon: le sensazioni di Danilo Petrucci alla vigilia del nuovo appuntamento della stagione 2019 Dopo soli tre giorni dalla gara di domenica scorsa sul Misano World Circuit, i team del motomondiale sono già arrivati in Spagna per un nuovo appuntamento, il quattordicesimo della stagione e il terzo nella penisola iberica: il GP d’Aragona, che si corre come sempre sul Circuito Motorland, ...

VIDEO Danilo Petrucci - MotoGp : “Siamo più in difficoltà del solito - non abbiamo il passo dei primi” : Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è cominciato in salita per la Ducati e per Danilo Petrucci, relegato in nona posizione al termine della prima giornata di prove libere. Il ternano è stato il migliore dei piloti Ducati nella classifica combinata ma il distacco accumulato rispetto alle posizioni di vertice è davvero molto ampio. Di seguito il VIDEO dell’intervista rilasciata da Danilo Petrucci ai ...

MotoGp – Petrucci ammette le difficoltà della Ducati : “gli altri vanno forte - per noi pista complicata ma non mollo” : Danilo Petrucci parla apertamente delle difficoltà della Ducati sulla pista di Misano: il pilota italiano sottolinea i problemi a far lavorare le gomme e il distacco dai top driver Ducati in difficoltà sulla pista di Misano. Il tracciato del Gp italiano presenta meno grip rispetto alle passate edizioni e la Rossa di Borgo Panigale sembra soffrirne maggiormente rispetto alle altre moto. Lo spiega Danilo Petrucci dopo le FP2 concluse al 7° ...

MotoGp – Petrucci pronto a combattere a Misano : “ai test ho visto forti Yamaha e Marquez - ma…” : Danilo Petrucci pronto per la gara di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole del ternano della Ducati alla vigilia dell’appuntamento sul circuito di Misano Domenica si corre il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista e, soprattutto, per farlo davanti al pubblico italiano, sul circuito di Misano. La Yamaha punta a far bene, così come anche Marc Marquez, a caccia del ...

MotoGp – Test Misano - Petrucci soddisfatto : ” abbiamo capito tante cose in ottica gara” : Danilo Petrucci torna a casa soddisfatto dalla due giornate di Test di Misano: le parole del ternano della Ducati Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda ed ultima giornata di Test MotoGp sul Misano World Circuit, che ha visto impegnati tutti i piloti della top class in preparazione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di metà settembre. Seconda posizione finale per Danilo Petrucci, che nei due giorni si è concentrato su prove ...