Laura di Centovetrine Elisabetta Coraini è sparita dalla tv | com’è oggi

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2019)non va più in onda da tempo. La soap targata Mediaset che per anni ha appassionato milioni di italiani, ha chiuso i battenti a luglio 2015, quando è andata in onda l’ultima puntata. Impossibile però aver dimenticato una delle protagoniste assolute, sempre presente dall’inizio della soap:Beccaria, interpretata da, ‘’ è stata infatti tra i personaggi più longevi: ha girato più di 3mila puntate e, non a caso, quello è stato il ruolo che ha dato più popolarità all’attrice. Classe 1965,aveva già recitato in numerose fiction televisive, da I promessi sposi a Squadra mobile: scomparsi, da La dottoressa Giò a Una donna per amico fino a The Age Of Treason di Kevin Connor, per la CBS. Ed è stata anche co-protagonista in Uomo di rispetto di Damiano Damiani e in Lezioni di guai di Stefano Bambini e Stefano De Santis, ma è nel 2001 che ...