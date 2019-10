Il M5s apre un fronte pericoloso sull’Ilva alla voce “immunità”

Iva - continua la lite tra Pd e Italia Viva. Castelli (M5s) apre a dibattito : “Indegno che si debba pagare il 22% su assorbenti femminili” : “Dire che si voleva aumentare l’Iva vuol dire mistificare“. Da Palazzo Chigi il messaggio è arrivato chiaro: non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di aumenti delle aliquote, se non quella poi scartata che prevedeva un meccanismo di bonus-malus in caso si uso del contante o della moneta elettronica. All’interno della maggioranza, e in particolare tra Partito democratico e i renziani di Italia Viva, il dibattito ...

Iva - continua la lite tra Pd e Italia Viva. Castelli (M5s) apre a dibattito : “Indegno che si debba pagare il 22% su assorbenti e pannolini” : “Dire che si voleva aumentare l’Iva vuol dire mistificare“. Da Palazzo Chigi il messaggio è arrivato chiaro: non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di aumenti delle aliquote, se non quella poi scartata che prevedeva un meccanismo di bonus-malus in caso si uso del contante o della moneta elettronica. All’interno della maggioranza, e in particolare tra Partito democratico e i renziani di Italia Viva, il dibattito ...

Bonaccini apre all'intesa con M5s anche in Emilia Romagna : “Che le alleanze vadano fatte sul territorio e non a Roma, a tavolino, è evidente. Ed è altrettanto evidente che il nuovo quadro politico nazionale richiede di verificare anche sul territorio se ci siano le condizioni per un'alleanza”. In un'intervista a La Stampa di Torino Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, si dichiara favorevole ad un'alleanza strutturale con i 5Stelle, purché il confronto avvenga sulle idee e “nel confronto ...

M5s e patto civico per l’Umbria - sì da Rousseau : il 60 - 9% apre alle alleanze. E spunta l'ipotesi Di Maolo : Il no ad accordi con il Pd, o altri, si è fermato al 39,1%. Esultano i vertici del Movimento. Di Maio: «Si apre una nuova era». E Zingaretti si dice fiducioso: «Ci sono le condizioni»

Umbria : su Rousseau sì al patto col 60%. M5s : "Si apre una nuova era" : Passa la linea Di Maio sull'apertura alle liste Civiche per le Regionali, con esordio in Umbria. ALla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%). "Il Movimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", conferma il Blog delle Stelle. "Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul ...

Umbria : su Rousseau passa la linea Di Maio col 60%. M5s : "Si apre una nuova era" : passa la linea Di Maio sull'apertura alle liste Civiche per le Regionali, con esordio in Umbria. ALla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%). "Il Movimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", conferma il Blog delle Stelle. "Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul ...

Regionali - M5s apre alle alleanze Di Maio : "Patto civico per l'Umbria" : In vista delle elezioni Regionali dell'Ubria del 27 ottobre, Luigi Di Maio propone un patto civico fra forze politche di buon senso, senza poltrone e immediatamente Pd e Leu aprono. In una lettera al giornale La Nazione, il leader dei Cinque Stelle Luigi chiede alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma ...

M5s - si apre la partita dei capigruppo : Roma, 14 set. – (AdnKronos) – (di Antonio Atte) – di Antonio AtteChiusa la partita dei sottosegretari, nel M5S è già iniziata una nuova sfida per due incarichi, non di governo ma pur sempre di prestigio. Si tratta della presidenza dei gruppi di Senato e Camera. A Palazzo Madama, dopo l’approdo di Stefano Patuanelli al vertice del Mise, il direttivo M5S dovrebbe convocare per fine mese le elezioni del nuovo capogruppo: ...

M5s - si apre la partita dei capigruppo : Roma, 14 set. – (AdnKronos) – (di Antonio Atte) – di Antonio AtteChiusa la partita dei sottosegretari, nel M5S è già iniziata una nuova sfida per due incarichi, non di governo ma pur sempre di prestigio. Si tratta della presidenza dei gruppi di Senato e Camera. A Palazzo Madama, dopo l’approdo di Stefano Patuanelli al vertice del Mise, il direttivo M5S dovrebbe convocare per fine mese le elezioni del nuovo ...

Pd apre alle alleanze regionali con M5s. Di Maio frena : Umbria, Emilia Romagna, Calabria. Poi anche Toscana e Marche. Dai territori passa l’ipotetica alleanza strutturale tra Pd e Movimento 5 Stelle. alle prossime elezioni regionali il rischio di una debacle democratica è reale mentre i pentastellati nelle consultazioni locali non hanno mai brillato. Nonostante questo, l’idea di Dario Franceschini, benedetta anche dal segretario dem Nicola Zingaretti, di stringere alleanze con i ...

Nicola Zingaretti apre all'alleanza alle Regionali - fonti M5s tagliano corto : "Non è all'ordine del giorno" : La coalizione Pd-M5s non va oltre il governo. In occasione delle Regionali i grillini hanno ufficialmente negato la possibilità di presentarsi uniti anche alle elezioni. In mattinata, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato l'idea di Dario Franceschini: "Bisogna rispettare le realtà loc

Elezioni Umbria - Zingaretti apre all'alleanza con M5s. Salvini : vinceremo noi : Matteo Salvini va all'attacco dell'alleanza Pd-M5S che potrebbe concretizzarsi anche nell'imminente tornata regionale in Umbria. «L'alleanza Pd-M5s per le regionali? La...

"La strada intrapresa è ragionevole" - ha detto Roberto Fico sull'alleanza M5s-Pd : Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la ...

Autostrade - Zingaretti apre a M5s : “Revisione concessioni giusta - serve verifica” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ribadisce quanto inserito nel programma di governo e apre ai 5 Stelle e all'ipotesi di revisionare le concessioni, a partire da quelle autostradali della società Aspi, gestita da Atlantia: "Bisogna mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini, quindi è giusto andare ad una revisione delle concessioni, ad una verifica degli investimenti sul campo della sicurezza”.Continua a leggere