Fabio Fognini sbatte contro khachanov ed e' fuori nei quarti a Pechino

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini liquida Andrey Rublev in due set e accede ai quarti di finale : Fabio Fognini prosegue il proprio percorso nell’ATP di Tennis a Pechino (Cina). Il ligure (n.12 del mondo) supera in due set Andrey Rublev (n.35 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un match ben giocato dall’azzurro, al di là di qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale che comunque non ha cambiato la storia del confronto. Troppo falloso il russo, incapace di variare il tema tattico del match ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Fabio Fognini soffre ma la spunta contro Kukushkin. L’azzurro agli ottavi di finale : Fabio Fognini soffre tantissimo ma alla fine la spunta nel match valido per il primo turno dell’ATP di Pechino (Cina) contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.60 del mondo). L’azzurro (n.12 ATP) si aggiudica il match con il punteggio di 6-4 4-6 7-6 (8), sprecando diverse occasioni nel tie-break ma prevalendo in 2 ore e 31 minuti di partita. Il ligure se la vedrà, dunque, agli ottavi di finale contro il russo Andrey Rublev (n.35 del ...

Tennis - Fabio Fognini : “Deciderò più avanti se operarmi” : Fabio Fognini e il sogno delle ATP Finals 2019. Il ligure, vincitore in stagione del Masters 1000 a Montecarlo, ci spera: attuale n.13 della ATP Race (graduatoria qualificante per il torneo di Londra), le sue chance per essere nella top-8 non sono molte ma alcune defezioni, come quelle del giapponese Kei Nishikori e del n.1 del mondo Novak Djokovic potrebbero rimetterlo in gioco. Appuntamento londinese che rappresenta l’obiettivo anche di ...

VIDEO Fabio Fognini sulle ATP Finals 2019 : “Sogno di qualificarmi a Londra - potrei poi operarmi” : Fabio Fognini e il sogno delle ATP Finals 2019. Il ligure, vincitore in stagione del Masters 1000 a Montecarlo, ci spera: attuale n.13 della ATP Race (graduatoria qualificante per il torneo di Londra) le sue chance per essere nella top-8 non sono molte ma alcune defezioni, come quelle del giapponese Kei Nishikori e del n.1 del mondo Novak Djokovic potrebbero rimetterlo in gioco. Appuntamento londinese che rappresenta l’obiettivo anche di ...

VIDEO Laver Cup 2019 - Federer e Nadal fanno da allenatori a Fabio Fognini! : Esordio con sconfitta per Fabio Fognini in Laver Cup: l’azzurro, schierato da Bjorn Borg contro Jack Sock (USA) nella sfida tra Europa e Resto del Mondo ha perso dallo statunitense con lo score di 6-1 7-6 (3). Le telecamere di Supertennis, durante un cambio di campo, hanno immortalato una scena che solo questo tipo di competizioni può dare, con lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal a dare consigli all’azzurro. Di ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Fabio Fognini perde da Jack Sock che riporta in parità il Resto del Mondo contro l’Europa : Nel secondo singolare della Laver Cup 2019 che si sta disputando al Palexpo di Ginevra Fabio Fognini è stato battuto col punteggio di 6-1 7-6 da Jack Sock in un’ora e mezza di gioco. Primo set letteralmente dominato da Sock nel quale entrambi i protagonisti dimostrano di non essere al meglio della condizione fisica, in particolare Fognini comincia a giocare quasi in retromarcia, forse condizionato dall’infortunio alla caviglia, ma il ...

Tennis - Laver Cup 2019 : i convocati di Europa e Resto del Mondo. C’è Fabio Fognini! : Da venerdì 20 a domenica 22 settembre è in programma a Ginevra, in Svizzera, la Laver Cup di Tennis: la consueta sfida tra Europa e Resto del Mondo, con le due formazioni capitanate rispettivamente da Bjorn Borg e John McEnroe, conosce ormai tutti i suoi protagonisti. Con le ultime convocazioni degli statunitensi Jack Sock e Taylor Fritz, infatti, sono completi entrambi i team: ci sarà spazio anche per l’Italia nella squadra europea, ...

US Open 2019 - il passaggio di consegne di Flushing Meadows. Berrettini e Sinner pronti a raccogliere l’eredità di Fabio Fognini : Cosa resta all’Italia tennistica degli US Open 2019? Lasciando da parte il settore femminile, dove Camila Giorgi è stata autrice dell’ennesima prestazione imbarazzante, raccattando un solo game contro una tennista pur forte come la greca Maria Sakkari, è quello maschile che, ancora una volta, ha dato le più grandi soddisfazioni agli appassionati di casa nostra, e che soddisfazioni! Alzi la mano chi l’avrebbe detto solo quattro anni fa, quando ...

US Open 2019 - Fabio Fognini : “Perdere fa sempre male - sapevo sarebbe stato un match difficile. Il dolore alla caviglia è sempre lì” : Si conclude prematuramente il cammino di Fabio Fognini agli US Open 2019. Il n.11 del ranking mondiale si è trovato di fronte al primo turno lo statunitense Reilly Opelka, uno specialista del cemento che punta soprattutto sulla potenza proprio servizio, e si è arreso con il punteggio di 6-3 6-4 6-7 6-3. Nonostante un tentativo di rimonta nel terzo parziale, il giocatore di punta del movimento azzurro ha faticato ad esprimere il proprio gioco ...

Tennis - US Open 2019 : Fabio Fognini eliminato al primo turno da Reilly Opelka. L’azzurro ko in quattro set : Arrivano brutte notizie per il Tennis italiano nella prima giornata degli US Open 2019 di Tennis. Sul cemento di New York c’è l’uscita di scena eccellente di Fabio Fognini (n.11 del mondo). L’azzurro incappa in una prestazione sottotono e viene sconfitto dal n.42 del ranking Reilly Opelka con il punteggio di 6-3 6-4 6-7 (6) 6-3 in 2 ore e 55 minuti di partita. Un match nel quale il padrone di casa ha interpretato meglio gran ...

Tennis - Ranking ATP (26 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Oggi prenderà il via l’ultimo Slam della stagione del Tennis. A New York (Stati Uniti) lo US Open ci accompagnerà nelle prossime due settimane e questo darà delle variazioni nel Ranking ATP. Cambiamenti che non si registrano all’inizio di questa settimana nella graduatoria generale. Abbiamo sempre il serbo Novak Djokovic a comandare, grande favorito per il successo nella Grande Mela, dopo essersi imposto negli Australian Open e a ...

US Open 2019 : analisi sorteggio e tabellone degli italiani. Fabio Fognini punta agli ottavi con Medvedev - buona chance per Sonego : Da pochi minuti è stato svelato il tabellone maschile degli US Open 2019. Sono sei gli italiani impegnati a Flushing Meadows, in attesa di scoprire quanti e quali saranno i nostri giocatori che riusciranno a passare dalle forche caudine delle qualificazioni. Andiamo a vedere le loro prospettive per quest’edizione dello Slam d’America. L’ordine qui considerato è quello nel quale gli azzurri compaiono nel tabellone. Fabio ...