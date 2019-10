“Allora è vero!” Belen Rodriguez e Stefano De Martino | il gossip esplode È bastato un

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Si erano detto dì il 20 settembre del 2013 ma poi, il loro amore che sembrava potesse durare in eterno è finito. E cosìDesi sono lasciati spezzando il cuore dei loro fan che erano pazzi di loro. E pensare che quell’amore era stato tanto ostacolato: quando tra i due era scoccata la scintilla,Deera ancora fidanzato con Emma e all’inizionon fu accolta con calore dai fan che la consideravano una rovina famiglie. Poi però tutti si sono resi conto della purezza del loro amore e la loro coppia è stata venerata. In effetti erano tra le coppie più belle dello spettacolo. Dunque quando i due hanno annunciato la separazione è stato un dolore enorme per tutti. Poi, però, tra loro è riscoccata la scintilla e dopo 4 anni separati, i due sono tornati insieme e sono più belli che mai. Il loro amore è sempre più forte enon ...

d_lampa10 : @SuperFede93 E allora?? Vero che si possono stringere bei legami anche quì ma in questo caso credo che stiamo parla… -