UCCIDE GIOVANE DI COLORE Video | il fratello della vittima la perdona e la abbraccia

Giovane coppia si conosce su Tinder lui la smembra e la UCCIDE per gelosia - gli aveva mentito sulla sua verginità : Un ragazzo di 27 anni Yee-min Huang ha compiuto un gesto disumano solo perché accecato dalla gelosia. Il Giovane di New Taipei aveva conosciuto la ragazza su Tinder e i due da subito si erano iniziati a frequentare. La ragazza aveva confessato al ragazzo di essere ancora vergine. Lui Gary Chu, un pugile dilettante, dopo un mese di frequentazione si è accorto che la ragazza lo aveva mentito. Il 27 enne, per un folle raptus di gelosia, ...

Giovane coppia vuole diventare famosa - gira un video per YouTube ma per un grave errore lei UCCIDE lui : Una morte orribile quella di Pedro Ruiz un ragazzo di soli 22 anni che stava per diventare papà per la seconda volta. L’uomo era sposato con Monalisa Perez di 19 anni, i due erano i genitori di un bellissimo bambino di 3 anni e lei era in dolce attesa. La coppia aveva deciso di tentare di diventare famosa girando un video da pubblicare su YouTube. Il video consisteva che lei impugnava una pistola e poi sparava a la pancia del compagno ...

Giovane coppia UCCIDE il figlio down con una flebo di disinfettante e rum - non lo avevano mai accettato : Una fine orribile quella fatta da un bambino nato con la sindrome down. Il piccolo si chiamava Lucas Ruiz e aveva di 17 mesi il giorno che i genitori lo hanno avvelenato. Il piccolo viveva con i genitori in una città della Louisiana e non era la prima volta che suo padre e sua madre avevano provato a ucciderlo. Alla fine i due sono riusciti nel macabro intento ,il loro bimbo di 17 mesi avvelenandolo con una flebo contenente ...

UCCIDE per vendetta la sua giovane moglie con un colpo di cannone - aveva scoperto che aveva un altro : Un giovane in una cittadina californiana nei pressi del confine con il Messico ha commesso un terribile crimine. Il giovane aveva le passioni delle armi e aveva costruito un cannone artigianale. Subito dopo aver scoperto che la giovane moglie lo aveva tradito con un suo collega di lavoro ha deciso di vendicarsi. Il marito tradito ha caricato il cannone con la polvere per fuochi d’artificio e poi ha fatto partire un colpo nella ...

Micio spegne involontariamente il videogame - il suo giovane padrone lo UCCIDE sbattendolo più volte contro un muro : Un ragazzo di 21 anni Bruce Jamar Walston è stato fermato dalla Polizia degli Stati Uniti d’America per maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali. Il ragazzo ha ucciso il suo gattino “reo” di aver staccato involontariamente la spina del videogame del suo giovane padrone. Il 21enne, colto da un raptus di rabbia, ha afferrato il gattino e lo ha sbattuto più volte, con violenza, contro un muro. Il terribile gesto è stato ...