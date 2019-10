Rally Galles 2019 | Meeke al comando dopo la SS1 davanti a Neuville | Tanak già in

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Si è aperto oggi in maniera ufficiale il terzultimo round stagionale del WRC, ildelaver temuto per le condizioni meteo avverse, con l’uragano Lorenzo in procinto di abbattersi sulla zona della corsa, la giornata si è svolta regolarmente visto il declassamento del fenomeno. A dominare la scena è stato il padrone di casa Kris(Toyota) che si è imposto sia in mattinata nello shakedown d’apertura, sia nell’effettiva prima delle ventidue prove che compongono il. Lungo i 3,58 km della The dayinsure oulton park stage il britannico ha scavato un margine di 2,1 secondi sul belga della Hyundai Thierry, alla disperata caccia qui di un ottimo risultato che possa tenere aperte le sue speranze di conquistare il primo titolo mondiale. In terza posizione troviamo una vera sorpresa, il norvegese Petter Solberg. In sella alla Volkswagen del ...

RSrallyeslalom : Rally del Galles, le emozioni dello Shakedown (VIDEO) - danieleassunto : Rally del Galles, le emozioni dello Shakedown (VIDEO) - primodifatto : Rally del Galles, le emozioni dello Shakedown (VIDEO) -