Nel frattempo | in Ucraina

Una Vita Anticipazioni 4 settembre 2019 : Diego e Blanca pronti a raggiungere Riera - ma Samuel Nel frattempo... : Mentre la coppia si prepara a raggiungere Riera, in possesso di delicate informazioni su Samuel, L'Aladay Junior mette a punto il finale del suo pericoloso piano.

Napoli - è fatta per Llorente Nel frattempo Ancelotti in conferenza parla di Juve - Icardi e… Orsato : “La Juve? E’ un test indicativo perchè il nostro obiettivo è dimostrare di essere competitivi contro la squadra che rimane favorita per la vittoria finale”. Sono le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. “E’ un test importante: le sensazioni sono buone poi c’è il giudizio del campo”, ha aggiunto. ...

Barcellona - è scoppiato il caso Rakitic : Nel frattempo Tuchel allontana Neymar dai catalani : Tiene sempre banco il mercato in casa Barcellona nonostante la cinquina di ieri sera al Betis che ha riscattato il debutto negativo. Per quanto riguarda la situazione uscite, è scoppiato il caso Rakitic. Il centrocampista croato, partito dalla panchina nelle prime due giornate di Liga e scavalcato da Sergi Roberto nelle gerarchie, è stato messo sul mercato dal club catalano. Si è parlato soprattutto di un possibile inserimento come ...

AGCOM sanzionerà gli operatori per i mancati rimborsi - ma Nel frattempo salgono le bollette : AGCOM avvia la procedura sanzionatoria nei confronti di TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre a causa del mancato rimborso automatico per la fatturazione ogni 28 giorni. Intanto sono previsti ulteriori aumenti in bolletta. L'articolo AGCOM sanzionerà gli operatori per i mancati rimborsi, ma nel frattempo salgono le bollette proviene da TuttoAndroid.