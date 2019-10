Marco Mengoni in punta di piedi per “Duemila volte”

Fonte : domanipress

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Da domani venerdì 4 ottobre sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme digitali DUEMILA VOLTE, il nuovo singolo diestratto da ATLANTICO ON TOUR,il nuovo progetto discografico che uscirà per Sony Music venerdì 25 ottobre, già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali. DUEMILA VOLTE è una ballad potente e sincera scritta dallo stessoassieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud. L’inedito si apre indicon un pianoforte che accompagna la voce di, fino a raggiungere sonorità elettroniche e percussioni synth. Il brano esplode poi in un ritornello intenso che grida tutta la difficoltà dell’allontanarsi, in qualsiasi relazione, per capire la vera importanza del legame. “Ho bisogno di perderti per venirti a cercare altre duemila volte anche se ora sei distante” Il nuovo singolo è il primo di tre inediti ...

