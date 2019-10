Joker | Joaquin Phoenix | Gotham e un mondo disperato da notte del giudizio

Joaquin Phoenix su Joker : «Rivedermi sullo schermo mi ha messo a disagio» : Al pari del suo talento la sua riservatezza. Joaquin Phoenix è un attore che non ama stare al centro dell’attenzione. Per questo è schivo, quasi timoroso nel rapportarsi agli altri (soprattutto giornalisti). A Venezia, dove il film ha ottenuto a sorpresa il Leone d’oro, c’è stato il trampolino di lancio, che porterà lui e Joker sulla Hollywood Boulevard, nella notte del 9 febbraio. Ma il film di Todd Phillips (il regista della ...

Joaquin Phoenix : il Joker mi ha insegnato cosa succede se nessuno ti ama : Ah, l’amore. Dice Joaquin Phoenix: il potere che ha. Specie quando viene negato, e il risultato è un Joker che si pianta nel cervello dello spettatore come un chiodo arrugginito. «È in quel buio assoluto dell’anima che sono andato a cercare degli spiragli di luce», dice Joaquin Phoenix. È di buon umore, vispo, chiacchierone. Per arrivare a questo punto ha perso 25 chili, imparato a ballare, perfezionato una ...

"Joker" arriva in sala. Perché andare a vedere il film con Joaquin Phoenix? - : Marina Lanzone Dopo l'interpretazione intensa di Heath Ledger è facile cadere nel tranello del confronto e pensare che "Joker" di Todd Phillips sia l'ennesimo film non all'altezza delle aspettative. Ma questa volta l'idea c'è ed è diversa dal solito Il grande giorno è arrivato. Il 3 ottobre, dopo aver sbancato a Venezia, strappando il Leone d’Oro, "Joker" si presenterà davanti alla sua giuria più severa, il pubblico. Una platea, ...

Dietro le quinte del Joker di Joaquin Phoenix e Todd Phillips : Arrivano direttamente dal set di Joker di Todd Phillips gli scatti che potete sfogliare nella nostra gallery: un’intima raccolta di ritratti dell’attore Joaquin Phoenix, chiamato a interpretare il celebre villain dei fumetti nella sua dolorosa – e umana – discesa agli inferi. Gli scatti mostrano la nemesi di Batman come uno stand-up comedian fallito che si fa attirare nel mondo criminale di Gotham all’inizio degli anni Ottanta: il ...

Ci sono paragoni che fanno storcere il naso e che non hanno motivo di esistere. È un qualcosa che capita soprattutto ai personaggi che appaiono sullo schermo per più di una volta, con l'ago che pende ...

Il Joker - come Joaquin Phoenix si è preparato a questo ruolo? - : Marina Lanzone L'attore ha perso peso e ha rinunciato alle serate con gli amici. Ma la cosa più difficile è stata imparare a ridere come il clown, per dolore e non più per gioia “Ho una foto da bambino vestito da pagliaccio”. Era scritto nel destino, che prima o poi Joaquin Phoenix sarebbe diventato un clown. Non uno qualunque ma Joker, il nemico acerrimo di Batman. Prima di lui, molti si sono cimentati nell’impresa, ma mai fino a ...

Questa intervista è uscita sul numero 36 di Vanity Fair in edicola fino all'11 settembre 2019 È stato Gesù Cristo in Maria Maddalena di Garth Davis (2018), è il Joker nell'omonimo film di Todd ...

Joker di Joaquin Phoenix vince il Leone d'Oro a Venezia. A Luca Marinelli la Coppa Volpi : Il risultato che tutti si aspettavano: Joker di Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix vince il Leone d’Oro alla 76/ma Mostra del cinema diVenezia. TUTTI I PREMI ASSEGNATI:Il Leone d’Argento, Gran Premio della giuria è stato assegnato a Roman Polanski per il film J’accuse.Il Leone d’Argento per la migliore regia va a Roy Andersson per il film Om det oändliga prodotto in Svezia, Germania, ...

Perché il «Joker» con Joaquin Phoenix - Leone d'oro a Venezia - corre già per gli Oscar : C’è chi dice che è eccessivo, quasi caricaturale, e chi addirittura sostiene che con la trasformazione fisica gioca facile, ma Joaquin Phoenix è da Oscar nei panni di Joker. Anche senza Coppa Volpi, che avrebbe meritato a parimerito con il bravissimo Luca Marinelli. Il motivo? Vi sarà chiaro a pochi minuti dall'inizio del film (meno di tre, per l’esattezza). L’attore, che ha già vinto a Venezia una volta il premio al miglior interprete con The ...

Enigmatico, conturbante, quando gli occhi cerulei si riflettono sulla superficie dello specchio quello che lo spettatore si trova davanti non è Joaquin Phoenix , ma Arthur, un uomo affetto da disturbi psichici che sbarca il lunario come clown, sognando di conquistare tutti i palcoscenici delle stand-up comedy con le ...

Viaggio nella follia di Joker a Venezia 76 - Joaquin Phoenix si fonde con il personaggio in un film visivamente inquietante (recensione) : É una mia impressione o la situazione diventa più folle lì fuori? Joaquin Phoenix nei panni di Joker a Venezia 76 ci introduce nel mondo visionario di Todd Phillips con una battuta ad effetto, che stabilisce come l'ordine stia per essere sopraffatto. Gotham City è sull'orlo del precipizio. Basta una piccola spinta. Erano alte le aspettative per il Joker di Todd Phillips, soprattutto perché portava in scena una rivisitazione dello storico ...

Tutti i Joker del cinema e della tv (e quello di Joaquin Phoenix) : Joker ritorna a farsi vivo al cinema con il volto, la risata e l’interpretazione straordinaria di Joaquin Phoenix. Non è la prima volta che la nemesi di Batman si affaccia nel mondo della celluloide, del digitale e in tv. Era il 1966 quando compare per la prima volta sul grande schermo. Allora era interpretato da Cesar Romero che con i suoi baffi fece parlare mezzo mondo (non voleva assolutamente farseli tagliare e sotto il manto di trucco era ...

Joaquin Phoenix a Venezia 76 racconta il suo Joker tra Taxi Driver e L’uomo che ride (foto e video) : Un Joaquin Phoenix a Venezia 76 già in odore di Oscar: il suo Joker è da applausi. Il regista Todd Philips (con una carriera nelle commedie tra cui Una notte da leoni e Parto col folle) ha realizzato la sua versione dell’acerrimo nemico di Batman, in un film che convince fin dal primo fotogramma. Anche perché dietro c’è un lavoro dettagliato, costruito mese dopo mese, come sottolinea Philips in conferenza stampa. Fin dall'inizio sapevamo di ...

Il Joker sociale di Joaquin Phoenix è da Oscar : Esplode la rabbia degli incazzati, dei marginali e degli invisibili, a Gotham City infuria la guerra civile dei poveri, che indossano, come un simbolo, la maschera da clown. Il Joker è uno di loro, uno dei tanti, quello però che, involontariamente, li ha ispirati. Siamo verso il finale di “Joker”, il film di Todd Phillips che tutto è tranne il cinecomic annunciato, lo spin-off sul più iconico ...