Arrestato in Spagna Paolo Stellacci | era nella lista dei 100 latitanti più pericolosi

Ha 12 condanne da scontare - italiano Arrestato in Spagna : È finita in Spagna la latitanza del 45enne italiano Paolo Stellacci, inserito nella lista dei 100 ricercati di maggiore interesse del ministero dell'Interno. La polizia di Stato, in collaborazione con quella spagnola, lo ha catturato nella città di Alicante. L'uomo deve scontare 18 anni di carcere per il cumulo di pene relative a ben 12 condanne, per una lunga serie di reati commessi in varie città del nostro Paese tra il 2005 e il 2015. Tra ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Latitante italiano Arrestato in Spagna - 3 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Paolo Stellacci, Latitante italiano fra i più ricercati, è stato arrestato nelle scorse ore in Spagna, 3 ottobre 2019,

Arrestato in Spagna “l’uomo ragno” - protagonista di una spettacolare fuga dalla Questura di Torino : È finito in manette in Spagna "l'uomo ragno", trentacinquenne protagonista a giugno di una spettacolare fuga dagli uffici della Questura torinese. L'uomo, coinvolto in un caso di violenza sessuale di gruppo e di spaccio di droga, dopo aver scambiato una frase con il suo avvocato si era alzato dalla sedia e si era lanciato verso la finestra del primo piano facendo un volo di circa sette metri.Continua a leggere

Scandalo in Spagna - Olivier Verdon Arrestato! Il difensore dell’Alaves in manette con l’accusa di violenze sulla fidanzata : Olivier Verdon è stato arrestato in Spagna con l’accusa di violenza ai danni della fidanzata: il difensore dell’Alaves ha trascorso la notte in cella e dovrà comparire davanti ai giudici Calcio spagnolo sotto shock per l’arresto di Olivier Verdon, difensore franco-beninese in forza al Deportivo Alaves. Nella notte di ieri, il calciatore è finito in cella al termine di una violenta lite con la fidanzata. Secondo i media ...