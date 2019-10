Adesso è ufficiale! Emmanuele Macaluso torna all’attività sportiva | gareggerà in MTB

Mercato Juventus - nuovo colpo in attacco : Adesso è ufficiale! : Mercato Juventus – Nessuna uscita prevista, salvo colpi di scena, ma la Juventus nell’ultimo giorno di Mercato è comunque protagonista in entrata. I bianconeri hanno perfezionato l’acquisto di Han Kwang Song dal Cagliari. Come comunica il club con una nota ufficiale su Twitter, il nordcoreano è ufficialmente bianconero. Mercato Juventus, Han verso l’Under 23 Il classe 1998 arriva in prestito […] More