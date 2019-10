Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)dailynews radiogiornale Berta l’obiettivo del Governo è ridurre le tasse sul lavoro e secondo il viceministro dell’economia median i i taglio del cuneo fiscale potrebbe portare alla platea degli €80 circa €5 in più l’hanno Intanto in attesa della pubblicazione beserta nella caccia ai 7 miliardi di evasione ben tre potrebbero venire secondo la viceministra Castelli dal recupero della distribuzione carburante le cose dette pompe bianche e il ministro speranza parla di rimodulazione dei ticket piadipiù pagherà di più per i sindacati e poco per l’opposizione è una manovra in deficit l’Unione Europea aspettiamo il gatto per le valutazioni ufficio nell’Italia è ferma compromette la con ragionevole ma anche una offerta finale è in questi termini la proposta formalecanzone l’Unione Europea per cercare un accordo sulla brexit entro il 31 ...

GDS_it : #EmmaMarrone e le ultime notizie sul tumore, l'ufficio stampa: 'Basta supposizioni' #forzaEmma… - civati : Nelle ultime settimane è tornato il silenzio sul rapimento di #SilviaRomano. La speranza di tutte e tutti è che arr… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 07:10: romadailynews radiogiornale Berta l’obiettivo… -