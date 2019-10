Sylvester Stallone e il suo amore per le auto

Rambo 2 - Sylvester Stallone torna in Vietnam : trama - cast e curiosità : Uno dei film più famosi, citati e parodiati di tutti gli anni Ottanta. Rambo 2 – La vendetta (1985) è il seguito delle avventure del reduce del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone: la pellicola, diretta da George Pan Cosmatos e scritta anche dallo stesso Stallone, torna in tv lunedì 30 settembre in prima serata su Italia 1. Rambo 2 trailer Rambo 2 trama John Rambo, condanato per i fatti raccontati in Rambo, è ai lavori forzati in ...

Rambo – Last Blood - se pensavate che a 73 anni Sylvester Stallone si presentasse allo sportello delle poste a ritirare la pensione vi sbagliavate di grosso : L’ennesimo ritorno di John Rambo è puro horror. Se pensavate che a 73 anni Sylvester Stallone si presentasse allo sportello delle poste a ritirare la pensione vi sbagliavate di grosso. Rambo – Last Blood, l’attesa riapparizione del soldato antieroe reduce del Vietnam (il primo inatteso, violento capitolo antisistema fu proprio First Blood/Rambo nel 1982), è tutto fuorché un film nostalgico o sulla vecchiaia. Adrian Grunberg (uno che arriva dai ...

Rambo - Italia 1/ Streaming video del film cult con Sylvester Stallone - 23 settembre - : Rambo in onda lunedì 23 settembre 2019 alle ore 21.15 su Italia 1. Il film è diretto dal canadese Ted Kotcheff, Sylvester Stallone. Streaming del film

Rambo - Sylvester Stallone è il tormentato veterano del Vietnam - trama e curiosità : Lunedì 23 settembre alle 21.20 su Italia 1 per gli appassionati di Sylvester Stallone c’è il primo film della saga oramai cult, Rambo, uscito al cinema nel 1982. Rambo, trama e cast John Rambo (Sylvester Stallone) è un reduce del Vietnam che tenta disperatamente di re-inserirsi nella società civile, ma ha la sfortuna di imbattersi in uno sceriffo che senza pietà cerca di ingannarlo e incarcerarlo con l’accusa di vagabondaggio. ...

VIDEO Rambo Last Blood - quando esce al cinema? Il trailer e le recensioni : Sylvester Stallone in forma statuaria a 73 anni! : Giovedì 26 settembre, una data segnata in rosso su tutti i calendari degli appassionati di Rambo e dei fan di Sylvester Stallone. Il quinto capitolo della celeberrima saga sta per uscire nelle sale italiane, al cinema è in arrivo Rambo Last Blood che dovrebbe rappresentare la chiusura definitiva del ciclo dedicato al fenomenale eroe di guerra che ha fatto sognare intere generazioni. Sly ritorna sul grande schermo e lo fa con una performance ...

Roma - in gelateria spunta Sylvester Stallone. E svela il segreto dei suoi muscoli d’acciaio : “Volete sapere il mio segreto?”, a parlare è Sylvester Stallone, l’intramontabile attorie di Rocky e Rambo che sui muscoli ci ha costruito una carriera cinematografica: “Eccolo (il segreto, ndr), è il gelato italiano” e si mangia un cucchiaio di gelato. Succede nel centro di Roma, nella storica gelateria Giolitti dove l’attore ha fatto una rapida comparsa dietro al banco frigo, assaggiando alcuni prodotti ...

VIDEO Rambo – Last Blood : il trailer italiano ufficiale. Sylvester Stallone torna nei panni del reduce del Vietnam : Tutto pronto per l’uscita del nuovo film di Sylvester Stallone: Rambo 5, Last Blood. torna in scena dunque John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano, quando sembrava andare tutto per il meglio sarà costretto ad entrare di nuovo in combattimento con un nuovo nemico. Ieri è apparso in rete il nuovo trailer ufficiale in italiano, andiamo a scoprirlo. VIDEO trailer Rambo Last ...

Maria Giovanna Elmi in tv smentisce il flirt con Sylvester Stallone : Maria Giovanna Elmi è stata ospite al programma “Io e Te”. Nel corso dell’intervista la Elmi ha ripercorso la sua vita e i suoi amori, parlando anche di Sylvester Stallone. Una volta per tutte ha smentito il presunto flirt con l’attore dicendo che fecero solo una cavalcata nel deserto, ma nulla di più. «No, in verità facemmo una lunga cavalcata. Devo dire che in quell’occasione gli avevo chiesto di darmi un’altra intervista solo che la troupe ...

MARIA GIOVANNA ELMI/ 'Sylvester Stallone? Il grande amore della mia vita è Gabriele' : MARIA GIOVANNA ELMI ospite a Io e Te svela la verità sul flirt con Sylvester Stallone: 'No, però abbiamo fatto una lunga cavalcata...'

CLIFFHANGER - L'ULTIMA SFIDA - RETE 4/ Streaming video del film con Sylvester Stallone : 'CLIFFHANGER, L'ULTIMA SFIDA' in onda in prima serata su RETE 4, giovedì 8 agosto 2019. Nel cast Sylvester Stallone, John Lithgow, Leon Robinson

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren ancora insieme - ma in una serie tv action : Sylvester Stallone produrrà una serie tv con Dolph Lundgren nei panni del protagonista. La serie attualmente è stato proposta a NBC, FOX e CBS. Netflix e Apple interessate. Non sappiamo ancora dove andrà in onda, ma la cosa certa è che prima o poi vedremo una serie prodotta da Sylvester Stallone con Dolph Lundgren nei panni del protagonista. La coppia de “I Mercenari” e Rocky sta lavorando a una serie action che attualmente è sul ...