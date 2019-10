Presentazione Tour de France 2020 | data | programma | orario d’inizio e tv

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Martedì 15 ottobre (ore 10.30) verrà presentato il percorso deldeche che andrà in scena dal 27 giugno al 19 luglio. La Grande Boucle partirà da Nizza con una tappa mossa di 170 km e il giorno dopo andrà in scena, sempre in Riviera, un’altra frazione (Nizza-Nizza) con un annunciato tracciato di mezza montagna dove alcuni big potrebbero anche cercare di fare la differenza in ottica classifica generale. Tra un paio di settimane capiremo come si snoderà la corsa a tappa più importante e prestigiosa al mondo, verranno svelate le montagne da affrontare e comprenderemo il grado di difficoltà della 107^ edizione deldeche il prossimo anno precederà di una settimana le Olimpiadi di Tokyo. Egan Bernal si presenterà per difendere il titolo? Chris Froome tornerà protagonista? Quali saranno gli italiani al via? Domande che avranno una risposta nei prossimi ...

