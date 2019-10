Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Perloz

Pensioni in LdB - Salvini sulle Modifiche alla Quota 100 : 'Non escono dal Parlamento' : Nel pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 il leader della Lega Matteo Salvini è tornato ad esprimersi in merito alla riforma delle Pensioni ed al provvedimento di flessibilizzazione dell'accesso all'Inps avviato con il precedente esecutivo. Il riferimento va nello specifico alla Quota 100, che permette di ottenere il prepensionamento in via sperimentale a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre del ...

Decreto sicurezza bis - le Modifiche : via le supermulte e sì alla recidiva : Via le supermulte a chi viola il divieto d’ingresso nelle acque italiane e sì alla recidiva per la confisca delle navi che non rispettano le indicazioni delle autorità.Sarebbero questi, secondo quanto si apprende, i due interventi principali in materia di immigrazione per modificare la legge di conversione del Decreto sicurezza bis, in vigore dall′8 agosto scorso.Alle modifiche per recepire i rilievi, contenuti nella ...

No Man's Sky : l'ultimo aggiornamento apporta Modifiche alla modalità VR - lancia un nuovo evento e altro : È passato poco più di un mese dal rilascio dell'aggiornamento Beyond di No Man's Sky e lo sviluppatore Hello Games è ora pronto per espandere ulteriormente l'elenco delle funzionalità del suo simulatore di esplorazione spaziale, con il lancio dell'ultimo evento della community di gioco. Ciò è accompagnato da una serie di correzioni e miglioramenti, tra cui una riduzione della sfocatura con PSVR.Il nuovo evento vi consentirà di portare a termine ...

Roma - Fonseca in conferenza : “Apporterò Modifiche alla squadra - Kalinic…” : Vigilia di Roma-Basaksehir, gara d’esordio dei giallorossi in Europa League. In conferenza stampa, le parole del tecnico Fonseca e del capitano Florenzi. Fonseca – “E’ una competizione importante, che comprende squadre molto forti. Partecipiamo con ambizione e il nostro primo obiettivo dichiarato è superare la prima fase. La prossima partita sarà tra due giorni, per questo apporterò modifiche alla squadra sapendo ...

YouTube TV testa Modifiche alla guida e la riproduzione automatica : Pare che in questi giorni il team di YouTube TV stia testando alcuni nuovi aggiornamenti con un gruppo di utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo YouTube TV testa modifiche alla guida e la riproduzione automatica proviene da TuttoAndroid.

Fortnite : una particolare teoria suggerisce che il Razzo lanciato nella Stagione 4 sia responsabile delle Modifiche alla mappa : Durante la Stagione 4 di Fortnite i giocatori hanno assistito ad un particolare evento che ha permesso di lanciare nello spazio del gioco un Razzo. Ad evento finito però e col passare delle stagioni, sembra che questo Razzo abbia ancora un forte impatto, soprattutto sulla mappa del Battle Royale di Epic.C'è chi in tutto questo tempo ha analizzato le modifiche alla mappa e ne ha tratto una curiosa ma valida teoria. L'utente di Reddit Milioraptor ...

Jova Beach Party a Montesilvano - le Modifiche alla viabilità : Pescara - In concomitanza del concerto "Jova Beach Party, che si terrà sabato 7 settembre sulla spiaggia di Montesilvano il sindaco di De Martinis, ha emesso un'ordinanza per la modifica della viabilità cittadina Diverse le strade chiuse e le modifiche previste sia per il transito sia veicolare che pedonale. Questo, nel dettaglio, quanto previsto dall'ordinanza numero 51 firmata dal sindaco Ottavio De Martinis: chiusura ...

Destiny 2 : dalla demo disponibile al PAX West ecco alcune delle Modifiche che verranno apportare al gioco : I giocatori PvP di Destiny 2 saranno felici di sapere che Bungie, con l'arrivo di Ombre dal Profondo, ha deciso di modificare alcune delle meccaniche di gioco presenti.Durante il PAX West è stata resa disponibile una build del nuovo gioco con le modifiche apportate tenendo conto dei feedback dei giocatori. Di seguito potete trovare l'elenco di tutto ciò che è stato cambiato.L'utilizzo della Super in movimento è stato oggetto di dibattito tra i ...

Apex Legends : in arrivo una serie di Modifiche attesissime dalla community : Respawn ha in serbo una serie di interessanti aggiornamenti in arrivo per Apex Legends, tutte novità molto richieste dai giocatori e dall'intera community del celebre battle royale.Come possiamo vedere, le novità includono il miglioramento del pass battaglia dalla stagione e l'introduzione della tanto richiesta modalità solo, in arrivo proprio questa settimana.Sono in programma anche una serie di fix e ribilanciamenti atti a migliorare la ...

Apex Legends : in arrivo una serie di Modifiche richieste dalla community : Respawn ha in serbo una serie di interessanti aggiornamenti in arrivo per Apex Legends, tutte novità molto richieste dai giocatori e dall'intera community del celebre battle royale.Come possiamo vedere, le novità includono il miglioramento del pass battaglia dalla stagione e l'introduzione della tanto richiesta modalità solo, in arrivo la proprio questa settimana.Sono in programma anche una serie di fix e ribilanciamenti atti a migliorare la ...

Allarme Coni - Cio chiede Modifiche a legge sport ma Governo va avanti : Con l'approvazione della legge delega sullo sport, votata nel pomeriggio dal Senato in via definitiva, il Coni rischia la sospensione dal Cio

Fortnite : Fucile di precisione automatico - Modifiche alla mappa e molto altro con l'aggiornamento 10.00 : Nella giornata di oggi Fortnite è stato aggiornato alla versione 10.00. Il nuovo update introduce una nuova arma, il Fucile di precisione automatico, disponibile nelle varianti rara, epica e leggendaria. Questo Fucile si troverà nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei trasportatori di bottino.Oltre a questo all'interno del gioco c'è un nuovo luogo: una Zona fenditura ha trasformato Neo ...