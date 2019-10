La vicepresidente del Perù si è dimessa | rifiutando la nomina a presidente decisa dal

Il vicepresidente del Parlamento del Venezuela è stato liberato dopo quattro mesi di carcere : Martedì il vicepresidente del Parlamento del Venezuela Edgar Zambrano, stretto alleato del leader dell’opposizione e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó, è stato liberato dopo quattro mesi di carcere. Zambrano era stato arrestato a maggio con l’accusa di tradimento e cospirazione

Il vicepresidente del partito di Nicolás Maduro ha incontrato segretamente un inviato degli Stati Uniti - dice Associated Press : Il vicepresidente del partito socialista venezuelano di Nicolás Maduro ha incontrato segretamente un inviato degli Stati Uniti, dice Associated Press, secondo cui l’incontro sarebbe un segnale delle trattative ancora in corso per estromettere Maduro dalla presidenza del Venezuela. Il vicepresidente

L’ex vicepresidente della Colombia : “patto di odio contro Zidane che maltratta James Rodriguez” : Monta la polemica in Colombia per il caso James Rodriguez. Come riportano numerosi media tra cui anche As, fanno discutere le affermazioni dell’ex vicepresidente Humberto de la Calle che ha proposto sui suoi social network di creare un “Patto nazionale” di odio contro l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane per il trattamento che ha avuto nei confronti di James Rodriguez nel Real Madrid. Il tweet non è più in rete ...