Come iniziare a fare trading online?

Come ho fatto a riniziare a volare : C’è una cosa che una persona che soffre di claustrofobia non dovrebbe mai fare: andare alla «cena al buio» all’Istituto dei Ciechi di Milano. Io, invece, in quanto antropologa del cibo, l’ho fatto, per altro con l’aggravante di andarci con il mio ex fidanzato. Mi sono subito sentita male, sono uscita e rientrata più volte, finché grazie all’aiuto delle guide non vedenti sono riuscita a restare seduta al tavolo per quasi tutto il pasto. E pensate ...