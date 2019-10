Barcellona-Inter in streaming | come vederla on-line Tutti i link e la guida completa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Oggi mercoledì 2 ottobre si gioca, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. Dopo il pareggio casalingo all’esordio contro lo Slavia Praga, i nerazzurri saranno impegnati al Camp Nou contro una delle grandi favorite per la conquista del trofeo. I blaugrana, reduci dal pareggio al debutto contro il Borussia Dortmund, partiranno con i favori del pronostico anche se non dovrebbe esserci Leo Messi a causa di un infortunio ma i ragazzi di Antonio Conte, in testa alla nostra Serie A, hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, prima serata per la partita della formazione lombarda. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in direttasu Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio ...

