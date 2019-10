VIDEO Atalanta-Shakhtar 1-2 | Highlights | gol e sintesi | Solomon beffa la Dea

Fonte : oasport

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il sogno della Champions League a San Siro, per l’, almeno questa sera, non porta punti: gli orobici vengono battuti per 1-2 dagli ucraini delloDonetsk. Dopo il rigore fallito da Ilicic al 16′, ci pensa Zapata a portare in vantaggio la Dea al 28′, ma al 41′ Moraes firma il pareggio. In pieno recuper, al 95′firma laper la Dea.DONETSK 1-2 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ZAPATA #1:0 ##ChampionsLeague Day 2 #Zapata 28'#ATASHAtelegram : https://t.co/2hKExIfSaC https://t.co/lVQHeLHxgx —Goals HD (@GoalsHD) October 1, 2019 IL PAREGGIO DI MORAES #1:1 ##ChampionsLeague Day 2 #Moraes 41'#ATASHAtelegram : https://t.co/2hKExIfSaC https://t.co/yumbXlWHhu —Goals HD (@GoalsHD) October 1, 2019 IL GOL DI ...

