Paramount Network | da mercoledì 2 ottobre un ciclo di film dedicati al matrimonio

Film in TV : Grease stasera su Paramount Network con il doppiaggio originale : Grease, stasera su Paramount Network andrà in onda il Film cult con il doppiaggio originale Dopo il successo dell’evento al BOVISA Drive-In di Milano durante la Milano Movie Week, stasera, giovedì 26 settembre, alle 21.10 arriva su Paramount Network (canale 27 dtt e tivusat) Grease, il cult Paramount Pictures nella versione con il doppiaggio originale. Il Film è ambientato negli anni ‘50, ed è diretto nel 1978 da Randal Kleiser, con John ...

Semplicemente Brad - su Paramount Network il venerdì sera con Brad Pitt : Semplicemente Brad venerdì sera su Paramount Network con Brad Pitt con Allied, Thelma e Louise e Sette Anni in Tibet venerdì sera avete appuntamento con Brad Pitt. Per tre venerdì dal 20 settembre al 4 ottobre il canale 27 del digitale terrestre si regala tre appuntamenti con Brad Pitt con il ciclo Semplicemente Brad, proprio mentre l’attore arriva nelle sale italiane con C’era una volta a Hollywood e Ad Astra. Il ciclo Semplicemente ...

Law & Order : SVU arriva su Paramount Network dalla prima stagione : Law & Order: SVU su Paramount Network dal 16 settembre alle 19:30 ogni giorno e in streaming sul sito dedicato Mentre negli Stati Uniti si preparano al debutto della stagione 21 e in Italia su Premium Crime è in onda la stagione 20, Law & Order: SVU riparte da capo, dalla prima stagione ogni giorno dal lunedì al venerdì su Pramount Network canale 20 del digitale terrestre e in streaming sul sito ParamountNetwork.it da poco completamente ...

Paramount Network - arriva il sito unico con Spike e VH1 per serie - anime e film in streaming : Paramount Network sito unico per film serie tv anime in streaming con Spike e VH1 Il gruppo Viacom International, da poco unitosi nuovamente con CBS portando insieme sotto lo stesso tetto le diverse produzioni dei due gruppi sia in termini di film, che show e serie tv, è presente in Italia sia in chiaro che in pay. Su Sky fanno parte del gruppo MTV, Comedy Central e Nickleodeon mentre in chiaro con Paramount Network (canale 27 di digitale e ...

Paramount Network - Spike e VH1 riuniscono la loro offerta in un'unico sito web con serie - anime e film in streaming : L'unione fa la forza, in tv ma ancora di più in rete dove la capacità di convogliare contenuti simili in uno stesso spazio aumenta la visibilità di ciascuno.E il gruppo Viacom lo sa bene, visto che dopo anni di separazione negli Stati Uniti la società si è unita di nuovo con CBS dando vita ad un colosso che da Star Trek a NCIS da Mission Impossible a Schitt's Creek mette insieme diverse anime dell'intrattenimento americano e ...

Palinsesti autunno 2019. Il Jova Beach Party su VH1 - le repliche di Law and Order Svu su Paramount Network : Jovanotti © Maikid - Michele Lugaresi Per l’autunno 2019, anche Paramount Network, Spike e VH1 promettono un palinsesto variegato con l’obiettivo di consolidare e ampliare il loro pubblico: oltre alle repliche di cult di successo come Buffy – L’Ammazzavampiri o della saga di Stark Trek, le tre reti in chiaro di Viacom International Media Networks daranno ai telespettatori la possibilità di immergersi in maratone di ...

Palinsesti autunno 2019. Il Jova Beach Party su VH1 - le repliche di Law and Order Svu su Paramount Network : Jovanotti © Maikid - Michele Lugaresi Per l’autunno 2019, anche Paramount Network, Spike e VH1 promettono un palinsesto variegato con l’obiettivo di consolidare e ampliare il loro pubblico: oltre alle repliche di cult di successo come Buffy – L’Ammazzavampiri o della saga di Stark Trek, le tre reti in chiaro di Viacom International Media Networks daranno ai telespettatori la possibilità di immergersi in maratone di ...

Paramount Network - programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e canale 27 di Tivusat), il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una programmazione speciale che vi sveliamo subito dopo il salto. Paramount Network, programmazione del 20 luglio Per ricordare l’importante anniversario che ha in Neil Armstrong, primo uomo ...