Paolo Bonolis | “In tv indosso una maschera” E su Laurenti | “Affinità fulminea”

Paolo Bonolis : ‘Mia moglie Sonia ha la precisione di un cecchino - sa dove colpire’ : “Ha l’intelligenza, la precisione di un cecchino. Sa dove colpire, prende la mira e preme il grilletto” così Paolo Bonolis descrive la moglie Sonia Bruganelli in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni per presentare il suo libro “Perché parlavo da solo”. Parole che non sembrano d’amore, ma che in realtà col fare scanzonato del conduttore sottendono una grande ammirazione e stima per la donna che gli sta accanto ...

Paolo Bonolis senza freni : la confessione sulla moglie e su Laurenti : Paolo Bonolis parla di Luca Laurenti: “La nostra sintonia è…” Irriverente e “cinico” a Ciao Darwin e Avanti un altro, sottile e riflessivo ne Il senso della vita. Paolo Bonolis è un contenitore di allegria e sentimenti e ha raccontato il suo mondo nel libro “Perchè parlavo da solo”, un’autobiografia con aneddoti sfiziosi e riflessioni profonde. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore ...

Ciao Darwin - condannata l'ex soubrette di Paolo Bonolis : prostituzione - un caso spaventoso : Kyra Kole, all'anagrafe Edyna Greta Gyorgy, ex soubrette di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, è stata condannata in primo grado dal tribunale di Monza. La ballerina è stata condannata a due anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, col beneficio della sospensione con

Casting per 'Avanti un Altro' - con Paolo Bonolis - e per uno short film in Sardegna : Casting per la ricerca di concorrenti per Avanti un Altro, programma in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. Le selezioni si svolgeranno nel mese di ottobre in numerose città d'Italia. Sono inoltre, attualmente, ancora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di vari ruoli, da protagonisti, ma anche secondari, per un interessante cortometraggio da girare in Sardegna entro la fine del 2019. Avanti un Altro Sono state fissate varie ...

Laura Freddi ricorda l'ex a Vieni da me : Paolo Bonolis non mi faceva parlare in tv : La nuova edizione di Vieni da me è ufficialmente partita alcuni giorni fa ed è condotta dalla presentatrice partenopea Caterina Balivo. In un nuovo appuntamento tv di Vieni da me, è apparsa in studio la showgirl Laura Freddi, la quale negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per il suo recente ingaggio alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che l'ha vista protagonista in qualità di concorrente del celebre reality show targato ...

Laura Freddi : “Paolo Bonolis non mi faceva mai parlare in tv - non voleva che facessi questo mestiere” : Laura Freddi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, nel corso dell’intervista, è tornata a parlare della lunga storia d’amore che ha vissuto con Paolo Bonolis rivelando un retroscena inedito sul loro rapporto. “Non mi faceva mai parlare, non era contento che facessi questo mestiere e lo posso capire”, ha detto precisando però che non è per questo motivo che è finita la loro relazione: “Ancora oggi le ...

“Io e Paolo Bonolis?”. Laura Freddi - dopo anni - vuota il sacco sulla loro storia. E spunta Ambra : Laura Freddi è tornata a parlare di Paolo Bonolis ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta. Laura, che diventata mamma per la prima volta due anni fa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è proprio per la sua ...

Vieni da Me - colpo basso di Laura Freddi a Sonia Bruganelli : "Sapete cosa mi chiedono su Paolo Bonolis?" : Laura Freddi è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1. Tanti gli argomenti toccati nella lunga intervista, dalla carriera alle curiosità sulla sua vita privata. Tra i vari punti, quindi, la Freddi ha raccontato della sua passata relazione con il presentatore Pao

“Che signorina!”. Adele - come è diventata (e a chi somiglia) la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli : Un legame, quello fra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che dura dal 1997, anno in cui i due si incontrarono. Un vero un colpo di fulmine, seguito da un lungo corteggiamento. Lei, modella e star dei fotoromanzi, riuscì a conquistare il cuore del presentatore che nel 2002 la portò all’altare. Un amore grande, consacrato dalla nascita della prima figlia, Silvia, nata con alcuni problemi al cuore. “Quando è nata ha dovuto subire subito alcuni ...

“Wow - Paolo!”. Bonolis : fisico da impazzire in costume - ma attenzione al dettaglio. L’occhio cade proprio lì e… : Non solo una grande mente, ma qualcosa di più. Non con poca ironia, i paparazzi del settimanale Vero hanno pizzicato a Porto Cervo l’affiatatissima famiglia Bonolis. In vacanza in Sardegna, Paolo Bonolis e l’amata moglie Sonia Bruganelli, si concedono ancora qualche giorno di relax. La Bruganelli, classe 1974, è elegantissima nel due pezzi bianco e verde, eppure a catturare l’attenzione è ‘il costume’ di Bonolis. Qualche tempo fa, la coppia ...

Casting per un film della Lucky Red e un programma Mediaset condotto da Paolo Bonolis : L'estate volge ormai al termine e i Casting aumentano, anzi proliferano dopo il rallentamento connesso alla fase balneare. Tra questi bisogna segnalare quelli finalizzati alla ricerca di numerose comparse per realizzare un film della casa di produzione Lucky Red da girare a Riccione, peraltro con la partecipazione di un famosissimo cantante italiano, il cui nome rimane comunque tuttora top secret. È poi più che mai in corso il Casting tour ...

Avanti un altro - Sonia Bruganelli smaschera Paolo Bonolis : "Non vedo l'ora" - bomba sulla trasmissione : Per la nuova edizione di Avanti un altro, il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sono attese grandi novità. E una di queste potrebbe portare il nome di Follettina Creation. La youtuber, all'anagrafe Maria Grazia Catalano, è già apparsa in televisione nell'ultima edizione

Avanti un altro anticipazioni : Paolo Bonolis arruola Follettina Creation? : Paolo Bonolis vuole Follettina Creation ad Avanti un altro? Follettina Creation è diventata un fenomeno su youtube. Da lì a poco è arrivata anche la consacrazione televisiva con il suo approdo come ospite a Pomeriggio 5. Successivamente l’influencer ha partecipato anche come concorrente a Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Ma le novità in fatto di Tv per la donna pare non siano finite qua. Difatti Follettina Creation sembrerebbe essere in lizza ...

Sonia Bruganelli - dedica romantica al marito Paolo Bonolis su Instagram : Sonia Bruganelli racconta il suo amore per Paolo Bonolis con un post Instagram romantico e commovente. Allergico ai social e molto riservato, Bonolis preferisce tenere per sè gli scatti privati e i momenti dedicati alla famiglia. Questa volta però sua moglie l’ha sorpreso, postando uno scatto che lo ritrae mentre abbraccia la sua Sonia. “Quando ti cerco ti fai trovare sempre senza domandarmi perché – ha scritto la Bruganelli -. ...