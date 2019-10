Morrissey caccia due contestatori dal concerto

Morrissey si infuria e caccia dal concerto due fan - : Alessandro Zoppo L’episodio è accaduto a Portland, in Oregon: i due ragazzi contestavano all’ex leader degli Smiths i suoi legami con il partito di estrema destra For Britain Morrissey non si smentisce mai. L’ex frontman degli Smiths è stato protagonista di un singolare episodio accaduto a Portland, in Oregon, durante la data del 30 settembre 2019 del suo tour statunitense. Il cantante ha cacciato due fan che durante il live gli ...