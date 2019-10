Lite sulla gestione dei guadagni di Il Volo | manager a processo

Il Volo - Lite sulla gestione dei guadagni del trio : a processo il manager : La contesa sulla gestione dei guadagni de Il Volo, il trio di cantanti che a sorpresa vinse il Festival di Sanremo nel 2015, finisce a processo e fa litigare due big della musica italiana,...

Conte sulla Lite Lukaku - Brozovic : 'Altri club sono più bravi a nascondere certe cose' : La quarta giornata di campionato ha sicuramente dato ulteriori conferme sulla qualità delle società di vertice di Serie A: hanno praticamente vinto tutte, dall'Inter di Conte che ha battuto il Milan nel derby, alla Juventus (soffrendo non poco contro l'Hellas Verona), fino ad arrivare al Napoli, Roma e Lazio, rispettivamente contro Lecce, Bologna e Parma. A proposito della squadra di Conte, è arrivata la quarta vittoria su altrettante partite, ...

Chiarimento definitivo su Huawei Mate 20 Lite ed il problema sulla lettura delle memorie : In tanti in questi mesi hanno pensato che un problema diffuso per Huawei Mate 20 Lite potesse essere legato in qualche modo ad un aggiornamento andato storto. Mi riferisco al bug della mancata lettura di memorie esterne, non a caso finito al centro di un nostro report qualche mese fa, dopo il rilascio di una nuova patch da parte del produttore asiatico. Proviamo a capire come stiano le cose sotto questo punto di vista, analizzando anche un ...

Napoli - Lite sulla pista da ballo sfocia nel sangue : 20enne accoltellato al petto : Questa notte, intorno alle 4.30, un 20enne incensurato è stato ferito all?addome con un oggetto appuntito presso il Club Partenopeo di via Coroglio. L?aggressione sarebbe scaturita...

L’ombra della convenzione sulla Lite per gli spogliatoi del San Paolo : La bomba esplosa ieri sullo stato degli spogliatoi, con la dura accusa di Ancelotti, potrebbe avere conseguenze sulla firma della convezione per lo stadio San Paolo. E’ quello che scrive Il Mattino. La convenzione non è stata ancora firmata. Il termine ultimo è quello del 30 settembre. Il quotidiano scrive che è previsto un nuovo incontro tra Comune e Società Calcio Napoli per martedì, prima della gara di Champions contro il Liverpool. Ma ...

Astronomia : ossigeno dalla regoLite sulla Luna - un passo verso le future missioni : Un team della Nasa sta progettando un dispositivo in grado di sciogliere la regolite Lunare per trasformarla in ossigeno. Il Gaseous Lunar Oxygen, è stato ideato dalla Regolith Electrolysis (Galore) che ha vinto un premio per lo sviluppo della tecnologia di fusione della regolite. Galore, è stato selezionato all’interno dell’ Early Career Initiative, un progetto Nasa che mira a sostenere i piccoli team formati dai neo assunti dell’agenzia che si ...

Spoiler Uomini e Donne : ritorna Gemma ed è subito Lite con Barbara sulla 'pensione' : Uomini e Donne sta per riaprire ufficialmente i battenti con la nuova edizione del dating-show che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre alle 14:45. In questi giorni sono state registrate le prime puntate del programma: ieri pomeriggio, 30 agosto, sono tornati in studio i protagonisti del Trono Over, capitanati dalla dama torinese Gemma Galgani, ormai diventata una delle protagoniste indiscusse del programma dei ...

La Lite - l’auto - la prostituta : tutti i misteri sulla morte dello chef Andrea Zamperoni : Dieci anni fa aveva lasciato Zorlasco per cominciare la carriera nel gruppo Cipriani. Indagine sul caso dello chef italiano trovato morto. Sul corpo nessuna violenza. Inchiesta anche a Lodi

Spider-Man - le ultime notizie sulla Lite fra Sony e Marvel : Quello che sembra un semplice contenzioso fra grandi case cinematografiche, tutto fatto di percentuali e revenue, è destinato invece a divenire uno dei casi più clamorosi nell’industria dell’intrattenimento mondiale: stiamo parlando della lite fra Sony e Disney-Marvel riguardante i film legati al personaggio di Spider-Man. Come emerso nei giorni scorsi, Sony, che detiene saldamente i diritti sull’Uomo ragno, non avrebbe ...