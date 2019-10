Le ultime dai campi – Tonsillite per Inglese | trauma cranico per Laurini | out Correa e

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) PARMA – Il Parma è tornato ad allenarsi oggi nel centro sportivo di Collecchio. Agli ordini di Mister D’Aversa, i calciatori reduci dalla vittoria sul Torino per 3-2 hanno svolto un lavoro defaticante. Robertoè rimasto a riposo a causa di unamentre Matteo Darmian ha svolto un programma di lavoro differenziato. Alberto Grassi si e’ allenato con il resto del gruppo. Riposo forzato di 7 giorni per Vincent, dimesso ieri sera per ilsubito nella gara contro il Torino. BOLOGNA – Prosegue la preparazione del Bologna in vista del match casalingo di domenica contro la Lazio. Questa mattina, a Casteldebole, rossoblu divisi in due gruppi per una seduta atletica e una partitella insieme ad alcuni ragazzi della Primavera. Differenziato per Mitchell Dijks. Domani seduta a porte chiuse. LAZIO – La Lazio si prepara per ...

