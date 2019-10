La serie OPPO Reno 2 sta per debuttare in Europa con un evento speciale di lancio

LIVE Sassari-Pesaro 99-79 - serie A basket in DIRETTA : i marchigiani lottano - ma la Dinamo è troppo forte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO QUARTO 99-79 Mussini, ultimo canestro per l’italiano: 25° punto. 99-77 Re fa 1/2 dalla lunetta. 98-77 Tote aiutato dal ferro. 98-75 SPISSU DA TRE! PUNTO ESCLAMATIVO! 95-73 Anche Thomas dall’arco! 95-70 DA TRE GENTILE! 92-70 Berford fa 2/2 dalla lunetta. 92-68 Ancora Mussini! Da tre: l’ultimo a morire. 92-65 Si ripete ancora il #11. 90-65 Evans: grande scuola con ...

Balotelli sceglie (purtroppo) il San Paolo per il ritorno al gol in serie A : Mario Balotelli torna a segnare in Serie A e lo fa proprio contro il Napoli al San Paolo. Il suo gol, che porta il Brescia ad accorciare le distanze con gli azzurri di Ancelotti, arriva con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tonali. Il bomber ha anticipato tutti e trafitto la porta di Ospina. Una partita, quella in atto a Fuorigrotta, piena di colpi di scena e di azioni infuocate. Sia Napoli che Brescia la ...

Libero : troppo pochi gli italiani nelle rose delle big della serie A : Le squadre con più italiani sono le tre neopromosse: Brescia (20), Lecce (19) e Verona (17). Tra le big, quella che ha più giocatori italiani è l’Inter, a quota 13. Un’inversione di tendenza rispetto al passato. La Roma ne ha 10. La Juve 8, come il Milan. Nel Napoli gli italiani sono 7, 6 nella Lazio. L’Atalanta, che è un modello per tutti, nel mondo del calcio, quella che ne ha di meno, solo 4. Naturalmente questa non è una buona notizia per ...

Niente serie A - Marchisio resta coerente : “ho rifiutato anche un’offerta di Suning - troppo vicina all’Inter” : L’ex centrocampista italiano ha parlato del proprio futuro, confermando come non tornerà a giocare in Serie A Il futuro di Claudio Marchisio resta al momento difficile da decifrare, ma una certezza c’è eccome: l’ex Juve e Zenit non tornerà a giocare in Serie A. troppo forte il legame con i bianconeri per indossare un’altra maglia, nemmeno quella del Brescia che, proprio oggi, ha presentato Mario ...

OPPO rilancia : la serie Reno 2 verrà presentata ufficialmente in India il 28 agosto : OPPO ha comunicato che il 28 agosto verrà svelata in India la nuova serie Reno 2, con alcune caratteristiche che si preannunciano decisamente interessanti. L'articolo OPPO rilancia: la serie Reno 2 verrà presentata ufficialmente in India il 28 agosto proviene da TuttoAndroid.

Netflix ordina Ginny & Georgia una serie tv che assomiglia (troppo) a Una Mamma per Amica : Netflix ha ordinato una serie tv destinata a un pubblico Young Adult che ricorda un po' troppo Una Mamma per Amica, addirittura il titolo Ginny & Georgia ha le stesse iniziali, GG, del titolo originale dell'altra serie, Gilmore Girls.Non potendo avere nuovi episodi della storica serie, considerando gli impegni della creatrice Amy Sherman-Palladino attualmente sotto contratto con Amazon e impegnata a realizzare quel gioiello di The ...