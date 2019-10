Elden Ring arriverà nel mese di aprile del 2020?

Elden Ring : un leak potrebbe averne svelato il periodo di uscita : Elden Ring è il nuovo gioco di ruolo in sviluppo presso From Software, in collaborazione con il famosissimo scrittore George R.R. Martin, che per chi non lo sapesse ha creato la saga di Game of Thrones.Come ricorderete il gioco è stato annunciato durante lo scorso E3 e da allora non ci sono state informazioni circa un ipotetica data di uscita. Almeno fino ad oggi in quanto la versione Xbox One del gioco è comparsa nel listino del sito Target, ...