Dare precedenza all' assegno unico per i figli

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Poiché abbiamo l’ambizione di ridefinire il futuro dell’Italia, dovremmo partire dalle priorità politiche e dalle maggiori disuguaglianze da combattere. Se così fosse, dovremmo riconoscere che la prima emergenza è il calo demografico e che una delle maggiori ingiustizie sta nell’insufficiente sostegno verso le famiglie cona carico, specie se incapienti o titolari di lavoro autonomo. Quindi lo dico chiaramente: l’e la dote unica per i- che abbiamo messo chiaramente nel programma di governo ma che non si nomina nella Nota di Aggiornamento del DEF - potrebbero avere la. Specie ora che tutti i partiti di maggioranza e minoranza, le associazioni e i sindacati concordano sulla proposta, formulata da tempo dal Pd. E anche perché è una formula che funziona in molti Paesi.Siccome costa ...

