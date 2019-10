Battute? | ovvero il peggior programma comico di sempre

Fonte : blogo

(Di martedì 1 ottobre 2019) Di programmi televisivi brutti ne esistono a bizzeffe, ma?, questa striscia di seconda serata di Rai2 condotta da Riccardo Rossi nella quale alcuni personaggi comici commentano i fatti della giornata, si candida a diventare una delle trasmissioni più brutte di. Sicuramente meriterebbe un Razzie nella categoria "programmi comici".Il format è semplicemente questo: Riccardo Rossi cita una notizia del giorno e chiede ai suoi ospiti ripetutamente e fino alla nausea "?". Da Greta Thunberg all'aumento dell'Iva, ecco alcuni dei più promettenti stand up comedian italiani citare freddure come se fossero su Facebook. Alcune sono divertenti, altre meno. Il problema è che non siamo su Facebook ma in televisione.?,ildipubblicato su TVBlog.it 01 ottobre 2019 23:45.

