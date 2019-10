Asma | la tripla terapia in formulazione extrafine in un unico inalatore migliora la

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (Gruppo Chiesi), ha annunciato oggi i risultati di due studi pubblicati sulla rivista The Lancet dai quali emerge che lainin undi beclometasone dipropionato (corticosteroide inalatorio; BDP), formoterolo fumarato (beta2-agonista ad azione rapida e a lunga durata; FF) e glicopirronio (antagonista muscarinico a lunga durata d’azione; G)la funzionalità polmonare e riduce le riacutizzazioni in pazienti adulti connon controllato con laICS/LABA, e una storia di una o più riacutizzazioni nell’anno precedente. Si tratta dei primi studi che hanno valutato l’efficacia e la sicurezza dellain unrispetto allacon corticosteroide inalatorio più beta2-agonista a lunga durata d’azione, in pazienti ...

