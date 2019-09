Napoli | così il castello sul Monte Echia è diventato la villa dei clochard

Diletta Leotta - cori da stadio a Napoli : «Tira fuori le tette». E lei reagisce così Video : Diletta Leotta è molto amata dai tifosi di quasi tutte le squadre italiane: da quando è il volto simbolo di Dazn, la giornalista e conduttrice siciliana, ex Sky Sport, gira...

Diletta Leotta - cori da stadio a Napoli : «Fuori le t***e». E lei reagisce così Video : Diletta Leotta è molto amata dai tifosi di quasi tutte le squadre italiane: da quando è il volto simbolo di Dazn, la giornalista e conduttrice siciliana, ex Sky Sport, gira...

Marocchi critica il Napoli - Insigne perde le staffe : "Così ci offendi" : Non è stato un mercoledì memorabile per il Napoli e per la sua stella, Lorenzo Insigne. Dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Cagliari in una partita dominata in lungo e in largo dai partenopei, il capitano Insigne viene intercettato dai microfoni di Sky Sport per i classici commenti a caldo

Napoli-Cagliari 0-1 - pagelle / La storia del calcio è piena di partite finite così : MERET. In questo maledetto mercoledì da leoni più sazi che affamati, dalle parti del giovane Meret gli isolani sono pericolosi sì e no due misere volte. E la seconda è fatale, purtroppo. Per il resto il pipelet lungagnone è completamente inoperoso – senza voto In fondo, Fabrizio, se questa partita fosse un film si potrebbe intitolare “La rivoluzione silenziosa di Castro”. Entra lui Castro e fa la rivoluzione. One shot one goal ...

«Llorente nuovo re di Napoli» - così Fernando conquista i napoletani : Non sono di certo mancate le palpitazioni sul campo di Lecce per i tifosi azzurri: 4-1 per i ragazzi di Ancelotti e il pranzo della domenica delle famiglie napoletane è finito in dolcezza....

Radio Kiss Kiss Napoli -Tosto : “In estate leggevo del paragone Trippier – Di Lorenzo - a fine stagione sarà così” : L’ex difensore azzurro Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo ha parlato del terzino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ricordo quest’estate, quando si faceva il paragone tra Di Lorenzo e Trippier, io spiegavo perché preferivo Giovanni. Trippier valeva 30 milioni ed era già completo, Di Lorenzo solo 10. Ma a fine stagione Di Lorenzo varrà 30 milioni di euro perché sta crescendo tanto. Io rappresentavo Di ...

Raramente il Napoli ha avuto uno zoccolo duro di calciatori durati così a lungo insieme : La storia del Napoli è un libro che si aggiorna di continuo. La doppietta di Dries Mertens lo avvicina all’ennesimo primato da riscrivere, come tanti altri che sono stati riscritti in questi ultimi anni. Premesso che il numero di partite giocate nel calcio del ventunesimo secolo è molto maggiore rispetto al passato, è necessario ricordare che tanti recenti record di presenze e di gol sono stati favoriti dal fatto che nella sua storia il Napoli ...

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Comunicato sugli spogliatoi?” il tecnico risponde così. E su Llorente… : “San Paolo? Stanno procedendo i lavori celermente. Speriamo che domani sia tutto a posto. Crediamo che sarà tutto ok. La mia esternazione è stata fatta col cuore. Quando arrivi al 10 settembre è ancora gli impianti non sono stati consegnati al Napoli è normale un po’ di agitazione. L’argomento è chiuso, domani avremo lo spogliatoio finito. Si poteva fare soltanto un po’ prima. Tralasciamo il discorso spogliatoio, ...

Napoli - De Laurentiis : “Spogliatoi? Va avanti così da 15 anni. Installammo i tornelli e non ce li pagarono” : “Non sono polemiche ma lamentele che sto esternando da 15 anni“. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, getta altra benzina sul fuoco in merito alla questione degli spogliatoi del San Paolo ancora non ultimati. “Pur non potendo da un punto di vista legislativo e legale sostituirmi al Comune nel fare i lavori – dice a Sky – per 15 anni ho continuato a fare manutenzione per molte parti dello stadio. ...

Napoli - ecco il cavalcavia senza manutenzione : così la pioggia «consuma» il ponte di Ponticelli : C'è preoccupazione a Ponticelli per il cavalcavia che sovrappassa via Argine, asse stradale di primaria importanza che collega la periferia orientale, e tutta la città, ai paesi...

Tweet del Napoli per Lozano – “Così sei entrato per dare una mano… molto bene Chucky” : La SSC Napoli elogia l’attaccante Hirving Lozano su Twitter per il suo apporto nella sfida di ieri tra USA e Messico. El Chucky è entrato dalla panchina proprio come nel suo esordio con gol in casa della Juventus “Así que ingresaste y diste una asistencia….muy bien Chucky”. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Y2Op813EUn — Oficial SSC Napoli (@sscNapoliES) September 7, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

CorSera : Juve bella ma presuntuosa. Per il Napoli perdere così fa male : La Juve vince il primo big match del campionato dopo aver dominato nel primo tempo e aver buttato via la partita nel secondo. Il Corriere della Sera la definisce bella ma presuntuosa. Perché “non si può credere di aver messo sotto la seconda degli ultimi due anni dopo solo un tempo”. È vero: nel primo tempo c’è stata solo la Juventus. Due gol nello spazio di tre minuti, poi il terzo e sembrava chiusa. Ma la squadra di ...

Napoli - la storia di Antonio : «Così il mio nipotino autistico mi ha salvato dalla criminalità» : Il cognome è di quelli che in certi ambienti criminali incutono ancora timore. Antonio Macor, 53 anni, 25 trascorsi in carcere per vari reati - tra cui l'omicidio di un affiliato a un clan...