Inter | Sanchez si sarebbe scusato con la squadra per l' espulsione rimediata contro la Samp

Inter - Sanchez pensa al Barcellona : “contro i blaugrana non puoi fallire occasioni da gol” : “In casa il Barcellona e’ molto forte, gioca con fiducia. Se abbiamo una o due occasioni, non dobbiamo sprecarle. Ho giocato al Camp Nou con lo United, abbiamo sprecato 3-4 chance nitide, poi ne capitano una o due a loro, le sfruttano e ti ritrovi sotto 3-0. Se vuoi battere il Barcellona non puoi fallire nessuna occasione”. Sono le dichiarazioni di Alexis Sanchez, in vista della sfida di Champions League contro il ...

Inter : per Ravezzani Lukaku - Lautaro e Sanchez sono al di sotto delle loro potenzialità : L'Inter conferma di essere una delle squadre più in forma del momento. I nerazzurri hanno archiviato anche la pratica Sampdoria, battendo i blucerchiati nell'anticipo della sesta giornata e restando in testa alla classifica a punteggio pieno, con diciotto punti. Un risultato importante, frutto di una prova di forza notevole visto che la squadra di Antonio Conte era rimasta in dieci uomini al primo minuto del secondo tempo per l'espulsione di ...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Juve-SPAL 2-0 - super Pjanic e CR7. Samp-Inter 1-3 - riecco Sanchez. Sassuolo-Atalanta 1-4 - doppio Papu Gomez : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Juve-SPAL 2-0, super Pjanic e CR7. Samp-Inter 1-3, riecco ...

VIDEO Sampdoria-Inter 1-3 - Highlights - gol e sintesi : Sensi - Sanchez e Gagliardini fanno volare i nerazzurri : L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 3-1 nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i nerazzurri hanno infilato la sesta vittoria consecutiva in campionato e si confermano in testa alla classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus. I ragazzi di Antonio Conte si sono imposti a Genova con grande autorevolezza, la partita si è decisa nel giro di due minuti nel cuore del primo tempo: al 20′ ...

