Governo | niente intesa sul Def dopo 4 ore di vertice notturno | resta il nodo Iva

Pagamenti elettronici - i piani del Governo per incentivarli : cashback per chi usa la carta - sanzioni a esercenti senza Pos. Niente tassa sui prelievi : È la montagna d’oro a cui tutti i governi vorrebbero attingere: 107 miliardi di euro di evasione fiscale, l’equivalente di almeno quattro leggi di bilancio. Ed è solo una stima. Per scalfirla finora si è fatto poco, tra condoni per il rientro del sommerso e retromarce della politica sul tetto all’uso dei contanti (cambiato sei volte solo negli ultimi 15 anni). Ma il premier Giuseppe Conte ha assicurato ai sindacati che è una priorità. E una ...

Governo : Boschi niente Toscani? spero non sia modo per colpire Renzi : Governo: Boschi niente Toscani? spero non sia modo per colpire Renzi. "Il Governo non deve avere nulla da temere dalla Leopolda"

Governo : Salvini - ‘non si faceva più niente - non sono fatto per scaldare sedia’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Ci siamo lasciati che ero ministro, ora non lo sono più, ma l’onore vale più di mille ministeri, lo dico a testa alta. Non sono fatto per stare lì a scaldare la sedia. Voglio tornare al Governo potendo fare le cose”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. “Se avessi voluto fare una vita tranquilla, avrei fatto finta di niente, sarei rimasto ministro anche se non mi facevano ...

Governo Conte 2 - il mix giallorosso non produrrà niente di verde. Purtroppo : Erano davvero prevedibili, e previsti, i primi sbandamenti a sinistra del nuovo Governo sulle Infrastrutture, affidate alla vice di Nicola Zingaretti Paola De Micheli, e le prime incertezze sui cosiddetti Sad (sussidi ambientalmente dannosi), che il ministero per l’Ambiente Sergio Costa valuta in almeno 15 miliardi di euro, mentre i tecnici di via XX Settembre e il nuovo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri si accingerebbero a ...

Sbarchi migranti e Ong - Orfini attacca il Governo Pd-M5S : 'Così non va bene - per niente' : L'insediamento del governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle apre una nuova pagina della politica italiana, ma soprattutto dà vita ad uno scenario in cui c'è attesa di conoscere in che modo si espleterà la linea di discontinuità che con l'esecutivo gialloverde che i dem vogliono attuare. Tra i temi per i quali potrebbe registrarsi un cambio di direzione c'è quello dell'immigrazione, considerato che la politica dei porti ...

Governo Conte - niente flat tax - sì al taglio del cuneo - il Giornale : ‘Beffa per lavoratori’ : Nel discorso del Presidente Conte alle Camere, lo stesso Premier ha confermato come il taglio del cuneo fiscale sarà lo strumento che il Governo vuole varare. Tagliare il cuneo fiscale significa tagliare il costo del lavoro. Conte ha spiegato che l'intervento verterà su un taglio per i lavoratori, che di fatto si vedrebbero così, aumentare la busta paga a fine mese. Saranno soprattutto i redditi medio bassi ad essere interessati da questa ...

Governo : D’Uva a Lega - ‘poltrone? Se voto niente taglio 345 parlamentari’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Ho sentito gridare lo slogan: ‘poltrona, poltrona’. Al Movimento 5 Stelle non frega molto delle poltrone, tanto che ne vogliamo tagliare 345. E un altro slogan è ‘elezioni, elezioni’. Ma le due cose non stanno insieme perchè se fossimo andati alle elezioni, non avremmo potuto tagliare i parlamentari”. Lo ha detto Francesco D’Uva, capogruppo M5S, durante le ...

Governo Pd-M5s - niente poltrone ai senatori : la paura è quella di andare a casa subito : Lunedì mattina, il voto di fiducia al Governo Conte-bis di Pd e M5s. Fiducia che dovrebbe essere accordata senza troppi problemi a Giuseppe Conte, almeno al primo voto, anche se i numeri sono assai risicati e tali resteranno. E non a caso, come sottolinea Il Tempo, il numero di senatori grillini o d

Casu : Salvini deve tacere - al Governo non ha fatto niente : Roma – “Salvini a Roma c’e’ stato talmente poco che non ha titolo per occuparsene. In piu’ di un anno di Governo non ha stanziato mezzo euro per la Capitale e fatto solo vuota propaganda speculando sulle ferite piu’ profonde della citta’. Il fatto che non sia piu’ al Governo e’ una liberazione per Roma”. Lo afferma il segretario romano del Pd, Andrea Casu. “Noi continueremo in ...

Il Governo greco ha annunciato misure per limitare l’immigrazione proveniente dalla Turchia : Durante lo scorso fine settimana il governo greco, di centrodestra, ha annunciato nuove misure per limitare il numero di migranti che arrivano dalla Turchia e chiedono asilo in Grecia. Il governo ha parlato di rafforzare la sorveglianza lungo i suoi

Migranti : Zingaretti - ‘sono esseri umani - Governo non faccia finta di niente’ : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “La vicenda #MareJonio conferma che in Italia sull’immigrazione bisogna cambiare tutto. Coinvolgere con autorevolezza l’Europa, unire sicurezza, legalità e umanità è possibile. Il governo non faccia finta di niente, stiamo parlando di esseri umani”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Migranti: Zingaretti, ‘sono esseri umani, governo non ...

"Un Governo per la crescita - o niente sostegno" dice Matteo Renzi : Matteo Renzi ha avvertito che non sosterrà un governo Pd-M5s che volesse colpire le imprese anziché impegnarsi per far crescere il Pil. "Non avete nulla da temere da un governo che nasce per evitare l'aumento dell'Iva e che abbassa lo spread", ha detto l'ex premier rivolgendosi al mondo produttivo in un'intervista al Sole 24 Ore, "ma se qualcuno vi volesse far male, sappiate che non avrà i numeri in Parlamento". "L'Italia rischia ...

Mafia : figlia Libero Grassi - 'in un anno Governo non ha fatto niente' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "O sono io che non mi sono accorta di niente oppure il Governo in questo anno non ha fatto nulla" sul fronte della lotta alla Mafia "perché non mi risulta che abbia fatto proprio nulla". E' la denuncia di Alice Grassi, la figlia di Libero Grassi, l'imprenditore assassi