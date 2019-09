Giovane mamma viene accusata di aver rubato un cellulare | per protestare butta a terra

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Due donne erano in giro per negozi con i loro due bambini neonati. Dopo essere uscite da un negozio sono state rincorse da una ragazza che era nel negozio che accusava una di loro dileun. La donna prima ha protestato asserendo di nonnulla ma, poiché la sua accusatrice continuava, ha perso la ragione, hato ail suo bambino neonato e ha iniziato a prenderlo a calci e a calpestarlo. Le immagini che riprendono la scena sono terribili. Questa vicenda è accaduta in Cina a Zhengzhou, nella provincia di Henan. Per fortuna qualcuno ha chiamato le forze del’ordine che sono intervenute e hanno visto che ac’era il bambino che piangeva disperato. Il bambino è rimasto li peralmeno per mezz’ora prima che qualcuno lo soccorresse. Nonostante questa atrocità il bambino, dopo che è stato visitato in ospedale, è risultato ...

