Amazon | il pagamento tramite IBAN è una presa in giro

Amazon sperimenta un nuovo metodo di pagamento che si attiva con il palmo della mano : In futuro quando andremo a fare la spesa potremmo non dover più portare con noi il portafogli. Amazon, come riporta il New York Times, sta sperimentando un nuovo sistema di pagamento basato sul riconoscimento della forma e delle dimensioni delle mani. Gli esperimenti sono in corso e le cavie sono i dipendenti di Amazon che lavorano nella sede della Grande Mela. Il nuovo metodo di pagamento si chiama Orville ed è in grado, ...