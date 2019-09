Ambulanza a “Live Non è la d’Urso” | Francesca De Andrè collassa prima della diretta

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roberta Damiata Momenti di tensione a "Live non è la D'Urso" quando pocotrasmissioneDesviene e viene portata via dall'Colpo di scena a Live non è la D’Urso. Pochi minutiappare l’immagine di un’accorsa d’urgenza agli studi di Milano 2, perDeche si è sentita male ed èta. Sarebbe dovuta essere presente insieme al suo fidanzato, per parlare del presunto tradimento quando lei era nella Casa del Grande Fratello, ma pocodi entrare è svenuta e nessuna delle persone accorse è riuscita a rianimarla. La produzione ha immediatamente chiamato il 118, e la concorrente del Grande Fratello è stata portata urgentemente al pronto soccorso a sirene spiegate. Dietro l’una giornalistatrasmissione che con la sua macchina ha seguito tutto il tragitto fino in ospedale per ...

trash_italiano : Live – #noneladurso, Francesca De André collassa prima della messa in onda e viene portata via in ambulanza - Mariagr65265583 : RT @trash_italiano: Live – #noneladurso, Francesca De André collassa prima della messa in onda e viene portata via in ambulanza https://t.c… - angela67983303 : RT @trash_italiano: Live – #noneladurso, Francesca De André collassa prima della messa in onda e viene portata via in ambulanza https://t.c… -