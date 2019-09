LIVE Sudafrica-Namibia 57-3 | Mondiali rugby 2019 in DIRETTA | trionfo netto Springboks

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito, appuntamento alle prossime sfide. Undevastante trova i cinque punti con un 57-3 perentorio sulla. 80′ Termina qui l’incontro! 77′ Lood De Jager viene votato Man of the Match. 75′ Latitano ora le azioni offensive, partita che è già chiusa da un pezzo. 70′che ora ha rallentato, forse definitivamente, il ritmo. Partita che si avvia allo scadere. 67′ Trasforma il mediano d’apertura Elton Jantjies, il passivo si allarga: 57-3. 66′ META! Schiaccia il capitano: Schalk Brits. 63′ Altro cartellino giallo per la, questa volta per Johannes Coetzee. 60′ Da segnalare che ilè la prima squadra in questo Mondiale che supera quota 50 punti. 59′ ANCORA META! Questa volta a timbrarla è il neo ...

