Grecia | incendio su un traghetto diretto in Italia | nessun ferito

Vasto incendio in Grecia nella localita' di Nea Makri : Ancora incendi in Grecia : da questa notte un Vasto rogo sta interessando la località di Nea Makri , situata a nord di Atene. Un gran numero di vigili del fuoco è impegnato nel contrastare...

Vasto incendio in Grecia : in fiamme la località turistica di Nea Makri : La Grecia è negli ultimi mesi è stretta nella morsa degli incendi soprattutto a causa di ondate di calore, venti forti e siccità. Un Vasto rogo è divampato vicino alla località turistica di Nea Makri, a nord di Atene, provocando una “massiccia mobilitazione” di vigili del fuoco per proteggere le case, ha segnalato l’agenzia greca ANA. “C’è un’enorme mobilitazione di tutte le forze. Penso che la situazione non ...