Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2019) Atlete boccheggianti, alcune svenute come l'italiana Sara Dossena, ritiri a raffica, prestazioni ridicole e zero pubblico. Questo il lascito dellafemminile ai mondiali di atletica a, la prima gara valida per una medaglia, e le perplessita' della vigilia sono sfociate in polemiche, rabbia e accuse. Le maratonete sono partite a mezzanotte, al buio e in condizioni di caldo proibitive: 32,7 gradi e umidita' del 73%. E' stato quasi un miracolo che delle 68 partenti ne siano arrivate quaranta al traguardo, dove il presidente della Iaaf, Sebastian Coe, con la polo inzuppata di sudore, le vedeva una a una trasferite in sedia a rotelle o barelle in un improvvisato centro medico per essere trattate dalle conseguenze della disidratazione e della fatica. L'unica a sorridere e' stata la vincitrice, la keniana Ruth Chepngetich - che si e' imposta col tempo di 2h32:43, il tempo piu' ...

LiaCapizzi : La maratona è stata una lotta di sopravvivenza. 30 atlete ritirate su 70 al via: fatica a respirare, svenimenti, ma… - ilfogliettone : A Doha maratona donne è un inferno: 'così è pericoloso' - - pacaflower : RT @GenCar5: Stanotte a #Doha è andata in scena l'umiliazione della prova regina dello sport mondiale, la #maratona. Le atlete, a un'anda… -