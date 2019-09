One Special Day | torna l' evento di beneficenza a cui parteciperanno le industrie

FS - si ricercano Allievi Macchinisti e Specialisti AmministraziOne - cv entro l'8 ottobre : Il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a, operante da anni nell'ambito del trasporto ferroviario, dà il via a nuove selezioni per diplomati e laureati. Relativamente al nuovo piano di assunzioni previsto per il 2019, capace di incrementare l'apparato lavorativo di oltre 4.000 risorse, attualmente si ricercano: Allievi Macchinisti e specialista Amministrazione, pianificazione, contabilità e monitoraggio. Sarà possibile candidarsi solo online, ...

I tre look (in ediziOne speciale) di Wiko View3 : BLOOMING IMMERSION di Gaëlle BACQUETWILD JUNGLE di Laure MacottaDOTS IN DETAILS di Christophe MARINOAnche l’occhio vuole la sua parte. Lo sa bene Wiko, il brand franco-cinese di telefonia, che ha deciso di dar vita a una special edition dello smartphone View3 coniugando alle performance e prestazioni tecnologiche del dispositivo tre abiti diversi. Ovvero? Il marchio ha selezionato tre creativi del suo Design Center chiedendo a ognuno di essi di ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2019 : il bielorusso Tsikhantsou si impOne nei -102 kg - Corea del Sud e Iran con un oro di specialità a testa : Ottava giornata riservata alle ultime categorie non olimpiche del programma a Pattaya (Thailandia) in occasione dei Campionati del Mondo 2019 di Sollevamento pesi. Nella seconda finale odierna la Bielorussia si è aggiudicata la prima medaglia d’oro della rassegna iridata grazie alla prestazione di Yauheni Tsikhantsou nei -102 kg maschili. L’atleta bielorusso classe 1998 si è dimostrato il più costante nella distribuzione delle due ...

Mourinho - il siparietto con Ilaria D’Amico finisce male : lo Special One se ne va dal palco : Si sono tenuti lunedì sera alla Scala di Milano i Best Fifa Football Awards 2019 che premiano i migliori giocatori della passata stagione calcistica. Tutto stava andando come da programma, fino a quando quello che doveva essere un siparietto divertente si è trasformato in un momento imbarazzante. Sul palco c’era Ilaria D’Amico, presentatrice dell’evento assieme a Ruud Gullit, e l’ex allenatore dell’Inter José Mourinho. La ...

“ReaziOne a catena – La sfida dei campioni 2019” – Tornano i Tre di denari. Cinque puntate speciali per concludere l’ediziOne. : Reazione a catena, dopo il successo di ascolti registrato anche quest’anno, sta per congedarsi e lasciare spazio a L’Eredità per poi tornare all’inizio del mese di giugno. Il quiz condotto quest’anno (e anche il prossimo) da Marco Liorni ci regala però un torneo finale tutto particolare, si tratta di Reazione a catena – La sfida […] L'articolo “Reazione a catena – La sfida dei campioni 2019” ...

Emma MarrOne - Federica Panicucci lancia un messaggio speciale : Federica Panicucci addolorata per Emma Marrone a Mattino 5: “Forza” La seconda parte di Mattino 5 oggi si è aperta parlando di Emma Marrone. Venerdì scorso la cantante ha confessato sui social di doversi fermare a causa di un problema di salute da affrontare. Emma, aveva combattuto contro il cancro nel 2009 e nel 2013, e pochi giorni fa ha annunciato di dover risolvere ancora un problema di salute. La cantante nata nella scuola di ...

MaiOnese fatta in casa - una specialità da gustare in pochi minuti : La Maionese è una delle salse più conosciute. La sua origine si attribuisce ad un antico vocabolo francese: Moyeau, che tradotto in italiano, significa tuorlo d’uovo, ovvero proprio cosa di fatto è la Maionese. Un'emulsione di tuorlo d'uovo. La Maionese da sempre è utilizzata come accompagnamento per insaporire i piatti, oltre che come decorazione estetica d’abbellimento....Continua a leggere

“Continua ad esserci!”. Emma MarrOne - la dedica per lei è dolcissima. E arriva da una persona speciale : Non si sa molto riguardo il motivo per il quale Emma Marrone è stata costretta ad interrompere la sua carriera da artista. Qualcuno parla di malattia, ma nessuno con certezza sa di cosa si tratti davvero. C’è massimo riserbo e questo è un bene. Tuttavia le parole con cui Emma Marrone ha annunciato il suo provvisorio stop con la musica per ragioni di salute sono state seguite da una lunga serie di manifestazioni di affetto e solidarietà da parte ...

Terremoto Centro Italia : dai Comuni del cratere una proposta di legge speciale per ricostruziOne : Una proposta di legge speciale per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal Terremoto del 2016. È il tema dell’incontro ad Amatrice, che punta a ratificare un documento universale finalizzato alla proposta di una legge speciale per la ricostruzione nei luoghi del cratere di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, da presentare all’attenzione del Governo e dei due rami del Parlamento. L’iniziativa, promossa dal ...

“ReaziOne a catena – La sfida dei campioni 2019” – Tornano i Tre di denari. Cinque puntate speciali per concludere l’ediziOne. : Reazione a catena, dopo il successo di ascolti registrato anche quest’anno, sta per congedarsi e lasciare spazio a L’Eredità per poi tornare all’inizio del mese di giugno. Il quiz condotto quest’anno (e anche il prossimo) da Marco Liorni ci regala però un torneo finale tutto particolare, si tratta di Reazione a catena – La sfida […] L'articolo “Reazione a catena – La sfida dei campioni 2019” ...

Tv2000 - palinsesti 2019/2020 : tra le novità SimOne Cristicchi con due speciali per raccontare l’essenziale che conduce alla vera felicità : Simone Cristicchi Tv2000, emittente della CEI, è pronta ad inaugurare la stagione televisiva 2019/2020. Il canale di impronta fortemente religiosa continuerà infatti ad intrattenere i telespettatori con le sue trasmissione originali e un’ampia scelta di film, prodotti anche da Tv2000Factory. Per l’occasione, il nuovo palinsesto è stato presentato a Milano dal direttore Vincenzo Morgante con gli interventi di monsignor Stefano Russo, ...

Il controller Xbox One Fortnite Special Edition è ora disponibile : Alcuni di voi ricorderanno la Speciale edizione di Xbox One a tema Fortnite introdotta da Microsoft questa estate. Il bundle includeva una console viola accanto a un controller wireless viola scuro. Se non avete acquistato l'edizione perché possedete già una console, Microsoft ha alcune buone notizie per voi: il controller è ora disponibile per l'acquisto singolarmente.Il controller wireless Xbox Fortnite Special Edition è esattamente quello che ...

Rocco Papalia - CassaziOne conferma no alla sorveglianza speciale. Ma nel 2018 decisa casa lavoro : Nessuna sorveglianza speciale per Rocco Papalia, definito il ‘padrino’ di Buccinasco (Milano), considerato uno dei più importanti capi della ‘ndrangheta al nord e scarcerato nel maggio 2017 dopo 26 anni di detenzione. Lo ha confermato la Cassazione dichiarando “inammissibile” un ricorso della Procura generale di Milano contro una sentenza della Corte d’appello milanese che aveva revocato la misura di prevenzione di ...

Giro di Lombardia – Oggi l’ufficialità - l’ediziOne 113 dedicata a Gimondi : “per papà era una gara speciale” : E’ arrivata l’ufficialità: il Giro di Lombardia dedicato a Felice Gimondi, l’orgolgio della figlia Norma Il Giro di Lombardia si avvicina sempre più: il 12 ottobre i ciclisti si sfideranno per la 113ª edizione, che verrà intitolata a Felice Gimondi. Adesso è ufficiale: Mauro Vegni nella conferenza stampa di presentazione ha svelato che Il Lombardia sarà dedicato all’ex campione italiano scomparso esattamente un mese ...