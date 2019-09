Roma | choc in metro | ragazzo di colore vigilante e si spara con la sua pistola La

Roma - choc in metro : accoltella vigilante e si spara con la sua pistola : Un uomo ha accoltellato un vigilante, lo ha disarmato e si è poi sparato con la sua pistola. È successo nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina a Roma. Sul posto la...

Roma choc : ancora un bus dell'Atac in fiamme - il mezzo aveva solo 6 anni : Roma choc: un altro bus dell'Atac linea 20 a fuoco in via Aspertini nella Capitale. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme: sul posto i vigili del fuoco. Al momento...

Roma choc - scheletro trovato davanti all’uscita della stazione della metro Piramide : Uno scheletro umano è stato ritrovato in piazzale Ostiense a Roma, proprio davanti all’uscita della stazione Piramide della metro b. Lo scheletro è stato scoperto dai tecnici di Acea durante uno scavo davanti l’ingresso della stazione Piramide. Sembrerebbe conservato bene e potrebbe risalire al massimo ad un secolo fa: forse si tratta di una vittima dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Esami specifici per la certezza della datazione ...

Selvaggia Roma - accuse choc a Francesco Chiofalo : «Ha mentito sul tumore» : «Francesco è arrivato al punto di lucrare sulla sua malattia perché ha mentito sia sulla durata dell?operazione sia sulla reale gravità della stessa. Per me è...

"Mamme sexy si lamentano dei bulli"/ Preside Roma - lettera choc : 'confusione di ruoli : "Mamme sexy che si lamentano dei bulli". Fa discutere la lettera di una Preside di un istituto di Casal Palocco in quel di Roma, in vista del nuovo anno

Lettera choc di una preside Romana : "Mamme in minigonna - poi si lamentano per le figlie bullizzate" : “Mamme in minigonna e calze a rete, perché si lamentano per le figlie bullizzate?”. Così recita una lunga Lettera di congedo di una preside di un istituto romano. A riportare il contenuto della missiva della professoressa Eugenia Rigano è il Corriere della Sera: oltre che di un addio alla scuola, si tratterebbe di una replica alle critiche e agli appunti a lei rivolti durante gli anni trascorsi al vertice ...

Francesco Chiofalo - le accuse choc di Selvaggia Roma : «Mi metteva le corna e mi ha messo le mani addosso» : A poche ore dalla notizia del presunto tradimento di Francesco ChiofaloIo ad Antonella Fiordelisi, l'ex Selvaggia Roma in una diretta su Instagram ha lanciato delle pesanti...

Bayram Tutumlu "AS Roma? Un triangolo vuole rovinare la società'/ La rivelazione choc : Bayram Tutumlu: "AS Roma? Un triangolo vuole rovinare la società'. La rivelazione choc: l'agente di mercato turco attacca Baldini e Petrachi.

Roma choc : ucciso Diabolik - ex capo degli Irriducibili della Lazio. Killer vestito da runner. S'indaga sulla mafia albanese : Un ultrà della Lazio ucciso con un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Un vero e proprio agguato. La vittima è Fabrizio Piscitelli, noto come...