Migranti | dal documento di Malta arrivano regole più severe per le ong

Ocean Viking - accordo tra Cei e Viminale : 60 Migranti saranno accolti dalla Chiesa : È stato firmato questo pomeriggio un nuovo protocollo d?intesa tra il Viminale e la Conferenza Episcopale Italiana, per dare accoglienza a quanti ? fra i 182 migranti sbarcati...

Migranti : Messina - giocattoli e palloncini per i bimbi sbarcati dalla Ocean Viking : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - giocattoli e palloncini per i bambini appena sbarcati dalla nave Ocean Viking al porto di Messina. Sono 14 in tutto i minori a bordo della imbarcazione di Msf e Sos Meditarrenee, tra cui un bimbo nato appena 10 giorni fa e i suoi fratellini di un anno e mezzo e tre ann

Migranti : inizia a Messina lo sbarco dalla Ocean Viking : sbarco dei Migranti da nave Ocean Viking delle ong di Sos Mediterranee e Msf, arrivata stamane nel porto di Messina, intorno alle 8.30. Si è partiti dai bambini con le loro mamme. Alcuni sono stati condotti nelle ambulanze sistemate nel molo Norimberga per le prime cure. Sono 182 le persone fatte approdare, tra loro 14 bambini, tra cui una neonata di poco più di una settimana di vita. Ai bimbi gli operatori della Croce Rossa hanno ...

È stato raggiunto un piccolo accordo sulla redistribuzione dei Migranti dall’Italia : Riguarda quelli che arrivano a bordo di navi militari o delle ong – cioè meno di uno su dieci – che verranno automaticamente ricollocati altrove

Mondiali 2022 - dal Qatar i lavoratori Migranti tornano a casa senza soldi né giustizia : Centinaia di lavoratori migranti continuano ad attendere invano le paghe dovute e i risarcimenti, nonostante il governo del Qatar avesse promesso di migliorare la loro situazione in vista dei Mondiali di calcio del 2022, anche attraverso la creazione di comitati per la risoluzione delle controversie sul lavoro. Questa è, in estrema sintesi, la conclusione dell’ultimo rapporto di Amnesty International sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati ...

Orban show dalla Meloni : “Aiutare l’Italia coi Migranti? Solo per rimandarli a casa” : Il primo ministro ungherese Orban ospite di Atreju: "In Italia il governo si è separato dal popolo. Sta tornando la sinistra che sta facendo entrare i migranti e aumentare le tasse. Sempre gli stessi errori, non hanno imparato niente dal passato".Continua a leggere

Migranti - record di arrivi dall’Africa : trecento in 3 giorni sui barchini Macron : «Ripartizione automatica in Ue» : La linea della neoministra dell’Interno Lamorgese rimane quella di tenere alta la vigilanza in mare. Ma dalla Libia arrivano notizie di un allentamento dei controlli sul territorio

Migranti - Conte : “Tema deve uscire dalla propaganda anti-europea. Serve gestione strutturale dei flussi” : “Dobbiamo far uscire il tema dell’immigrazione da una propaganda anche anti-europea. L’Italia non si presta ad abbassare la guardia contro il traffico di vite umane, l’Italia non ritiene che debba esser consentito ai trafficanti di decidere come e quando avere ingresso ma abbiamo anche la necessità di gestire il fenomeno in modo concreto, pratico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle ...

Migranti : altri 80 trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa - in nave a Porto Empedocle : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa. Oggi altri 80 Migranti hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che arriverà questa sera a Porto Empedocle (Agrigento). Restano così almeno un centi

Migranti : altri 80 trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa - in nave a Porto Empedocle : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa. Oggi altri 80 Migranti hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola e sono stati imbarcati sul traghetto di linea che arriverà questa sera a Porto Empedocle (Agrigento). Restano così almeno un centinaio di persone a fronte di una capienza di 95 Migranti.L'articolo Migranti: altri 80 trasferimenti dall’hotspot di ...

Malta accetta il trasbordo dei 90 Migranti salvati dalla Guardia Costiera italiana : Si è chiuso a tempo di record, soprattutto visto quanto accaduto nei mesi scorsi tra Italia e Malta, lo stallo dalle due motovedette della Guardia Costiera italiana che nella giornata di oggi avevano tratto in salvo 90 persone da un barchino in difficoltà in zona SAR Maltese.Dopo un primo rifiuto, infatti, il governo di Malta ha deciso di far sbarcare sull'isola i 90 migranti, senza però far attraccare le due motovedette italiane. Nel tardo ...

Verso Malta i novanta Migranti soccorsi dalla Guardia Costiera italiana : Mauro Indelicato Malta ci ripensa e manda un proprio mezzo per il trasbordo dei novanta migranti salvati dalla Guardia Costiera italiana in acque maltesi La novità arriva al termine di una giornata convulsa e ricca di non poca tensione sul fronte della pressione migratoria: Malta, così come si legge sull'agenzia Ansa, ha deciso di farsi carico dei novanta migranti salvati dalla Guardia Costiera italiana in acque di competenza di La ...

Migranti - 90 naufraghi salvati nella notte dalla Guardia Costiera : Alessandra Benignetti La Guardia Costiera italiana ha soccorso un'imbarcazione con 90 Migranti in difficoltà nelle acque Sar maltesi. L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri dagli attivisti di Alarm Phone Circa 90 Migranti sono stati soccorsi attorno alle 4.40 del mattino dalla Guardia Costiera italiana in acque Sar maltesi. Lo rendono noto su Twitter i volontari di Alarm Phone, l'associazione che si occupa di monitorare e ...

Migranti : Alarm phone - '90 persone salvate nella notte dalla Guardia costiera' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Una Buona notizia: 90 persone salvate dalla Guardia costiera. La barca con circa 90 persone a bordo è stata soccorsa! Dopo che abbiamo allertato le autorità #Maltesi e Italiane, la Guardia costiera italiana ha mandato due barche per il salvataggio, che è andato a buon