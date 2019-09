Sea Watch 3 restituita | resta il sequestro amministrativo Rackete | “Un abuso

Dissequestrata la Sea Watch 3 - ma la nave rimane ancorata a Licata : Mauro Indelicato La Sea Watch ancorata a Licata La procura di Agrigento dissequestra la nave dell'Ong tedesca Sea Watch, la quale però non può prendere di nuovo il largo in quanto raggiunta da fermo amministrativo. L'ira dell'ex capitana Carola Rackete Negli uffici della procura di Agrigento l’estate appena trascorsa non verrà dimenticata facilmente. Il caso Mare Jonio, l’affaire Sea Watch, l’arresto e poi la scarcerazione di Carola ...

Carola Rackete dopo il dissequestro di Sea Watch attacca le autorità italiane : "Che perdita di tempo" : "Questo sequestro è una perdita di tempo ingiustificabile e un abuso volto a impedire gli sforzi per salvare vite. Se i governi non agiscono, come cittadini europei dobbiamo fare in modo che nessuno muoia in mare, almeno fino a quando non ci sarà un adeguato dispositivo di soccorso e alternative sic

BBC - Rackete parla della Sea Watch - il conduttore : 'Era ben consapevole della legge' : La capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete è stata intervistata alcuni giorni fa nel corso del programma Hardtalk, in onda sulla BBC. Più volte il conduttore della Stephen Sackur ha cercato di mettere in difficoltà Rackete, sottolineando la sua violazione. Ma la capitana tedesca ha difeso le sue posizioni in merito al caso Sea Watch 3, che ha fatto tanto discutere nel nostro paese lo scorso giugno, sostenendo che la Libia non era un porto ...

Sea Watch - Carola Rackete : "Pronta a tornare in mare" : “Sono pronta a salvare altre persone, siamo tutti pronti a ridiscendere in campo. Se mi chiamassero di nuovo andrei immediatamente, sarei pronta ad andare immediatamente”. Lo ha detto Carola Rackete (CHI È), la comandante tedesca della Sea Watch 3 che, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali italiane e di ingresso in porto a Lampedusa. Rackete, intervenuta durante la ...

Sea Watch - Carola Rackete si rifiuta di replicare a Salvini e annuncia : “Pronta a tornare in mare” : La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, si rifiuta di rispondere alle parole e agli insulti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spiegando che "bisogna interrompere la retorica dell'odio". Inoltre, Rackete annuncia di essere pronta a tornare in mare per salvare migranti: "Se mi chiamassero di nuovo andrei immediatamente".Continua a leggere

Migranti : Sea Watch - 'Malta invii motovedetta per soccorrere 45 persone in difficoltà' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Dopo che #Moonbird ha confermato la posizione fornita da Alarm_phone, Malta ha inviato un elicottero a monitorare l'imbarcazione alla deriva nella loro zona SAR. Chiediamo che Malta invii una motovedetta per procedere al soccorso prima che la situazione peggiori". Cos

Migranti - Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete : Il Pm deciderà se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini

Salvini indagato a Roma per diffamazione nei confronti della Sea Watch : Roma – Il leader della Lega, Matteo Salvini, e’ stato iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di diffamazione dalla Procura di Roma per gli insulti inviati attraverso i social network alla capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. L’iscrizione risale al luglio scorso quando i magistrati Romani hanno poi inviato per competenza territoriale alla Procura di Milano gli atti relativi all’ex ministro degli ...

Salvini indagato per diffamazione a Carola Rackete/ Migranti Sea Watch - guai Lega : Matteo Salvini indagato a Milano per diffamazione alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete: la denuncia, i social e i nuovi guai della Lega

Sea Watch - Salvini indagato per diffamazione della comandante Rackete : Atti inviati a Milano per competenza territoriale, essendo lì la residenza dell'ex ministro degli Interni

Mattarella Rocks - le magliette nate per gioco che spopolano sul web e donano i ricavi alla Sea Watch : Un successo inatteso e improvviso. Nato quasi per gioco, sul web e sui social. E che in questi giorni, per via della crisi di governo, sta avendo una nuova impennata con oltre 100 t-shirt vendute quotidianamente. Parliamo delle magliette Mattarella Rocks, le magliette di cotone con il nome del Presidente della Repubblica scritto con il font grafico utilizzato dal gruppo rock dei Metallica.“Siamo tutti orgogliosi, non ce lo ...

Migranti : sequestro Open Arms - a Licata raggiungerà La Sea Watch e Mare Jonio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - raggiungerà le navi Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, che sono state sequestrate in passato, al porto di Licata (Agrigento) la Open Arms, appena sequestrata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Mare Jonio e Sea Watch sono a Licata sono or

