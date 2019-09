Phoebe Waller-Bridge | niente «Fleabag» 3 ma super contratto con Amazon

Amazon blinda Phoebe Waller-Bridge - siglato accordo milionario per nuove serie tv : Davvero niente male il 2019 di Phoebe Waller-Bridge. Dopo il successo universale riscosso con la seconda stagione di Fleabag e la montagna di statuette raccolte ai Bafta e agli Emmy, la nuova regina della comedy britannica sigla un contratto multimilionario con Amazon Studios per la creazione e la produzione in esclusiva di nuovi contenuti televisivi. Secondo quanto riportato da Variety, i compensi accordati si aggirano sui 20 milioni di ...

5 cose da sapere su Phoebe Waller-Bridge - la trionfatrice degli Emmy Awards : La trionfatrice degli Emmy Awards 2019 – i premi per la televisione americani – che si sono appena tenuti a Los Angeles è stata Phoebe Waller-Bridge, attrice, autrice, regista e comica britannica 34enne che con la serie del canale in chiaro inglese Channel 4 Fleabag (in Italia è reperibile completa delle sue stagioni su Amazon Prime Video) si è aggiudicata i premi per migliore serie comedy, migliore sceneggiatura, migliore regia e migliore ...

Cosa ha fatto Phoebe Waller-Bridge - oltre “Fleabag” : L'attrice e sceneggiatrice più premiata agli Emmy è inglese, ha 34 anni e si vedrà sempre di più in giro

Parliamo di Fleabag (e di Phoebe Waller-Bridge) : E così, questa mattina avete acceso la radio ed avete sentito parlare degli Emmy Awards 2019. Avrete sentito nominare il solito Game of Thrones, un accenno a The Marvelous Mrs. Maisel, e poi di Fleabag. E lì, forse, se non siete divoratori seriali, vi sarete un attimo fermati e avrete pensato "Cosa?". Ecco, è il caso di rimediare.La storia di Fleabag nasce nel 2013, quando uno spettacolo teatrale di Phoebe Waller-Bridge viene messo in scena e ...

Emmy 2019 - da Phoebe Waller-Bridge a Bill Porter e Michelle Williams - i migliori discorsi : Come tutte le cerimonie di premiazione degne di questo nome, anche gli Emmy Awards 2019 non fanno eccezione e, dunque, non significano solo premi. Anzi, a dirla tutta, quello che rende unica ogni edizione non sono solo le varie vittorie, ma i discorsi di ringraziamento – i cosiddetti “acceptance speech” – che spesso regalano momenti di riflessione e di divertimento davvero speciali. Phoebe Waller-Bridge, lo speech ...

La vittoria di Fleabag agli Emmy 2019 - l’incredulità di Phoebe Waller-Bridge : “Scrivo per questo!” (video) : Fleabag agli Emmy 2019 non conosce rivali: Phoebe Waller-Bridge straccia la concorrenza e ruba a Veep di Julia Louis-Dreyfus lo scettro come miglior attrice in una comedy. La serie britannica si è portata a casa anche la statuetta come miglior serie comedy, miglior regia (quella di Harry Bradbeer) e miglior sceneggiatura (scritta dalla Bridge), entrambi per il primo episodio. L'attrice è incredula quando deve ritirare l'Emmy sul palco: "Devo ...

Emmy 2019 tutti i vincitori - Fleabag miglior comedy nel trionfo di Phoebe Waller-Bridge - GoT miglior drama : Una cerimonia senza un presentatore ma con tanti ospiti e conduttori i premi Emmy 2019 trasmessi live da Fox negli USA e da Rai 4 in Italia con Andrea Fornasiero e Annie Mazzola.In assenza di un presentatore la cerimonia si è aperta con una gag che ha visto coinvolti Homer Simpson in realtà aumentata, Anthony Anderson e Bryan Cranston. Dopo Homer travolto da un pianoforte, Anderson di black-ish interviene per salvare la situazione e con la ...

Emmy 2019 : trionfa Phoebe Waller Bridge - Game of Thrones miglior drama : Emmy 2019, i vincitori della settantunesima edizione degli Oscar della tv. Emmy 2019 – Dal Wolf Theatre di Los Angeles sono le assegnazioni degli oscar della televisione. Si tratta ovviamente degli Emmy, che ormai sono giunti alla settantunesima edizione. Per scelta di FOX che quest’anno trasmette la premiazione, gli Emmy non avranno un conduttore, scelta che quest’anno è stata già sperimentata dagli Oscar, ma che negli anni è ...

Emmy Awards 2019 : tutto su «Fleabag» e la sua protagonista Phoebe Waller-Bridge : FleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagUna delle serie tv di cui più si è parlato quest’anno è stata Fleabag, la serie scritta e interpretata dall’attrice britannica Phoebe Waller-Bridge e che alla notte degli Emmy Awards 2019 ha vinto ben tre premi nella categoria Comedy. Fleabag, realizzata per Bbc Three e Amazon Studios e tratta da un monologo teatrale scritto e interpretato dalla stessa attrice 33enne, è ...

Phoebe Waller-Bridge - l’incarnazione del Regno Unito odierno : C’è da scommettere che Phoebe Waller-Bridge, la più chiacchierata attrice inglese del momento – quasi un’ossessione per i media d’oltremanica – sia un’ardente sostenitrice del No Brexit. Eppure per i brits, attenti come sono alla rappresentazione, Phoebe incarna con invidiabile eleganza proprio l’ar