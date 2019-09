Lorella Cuccarini e Columbro | scherzi a La Vita in Diretta | retroscena sul passato

Lucrezia Lante della Rovere gela Lorella Cuccarini con una frase : Lorella Cuccarini sorpresa per una frase di Lucrezia Lante della Rovere a La vita in diretta Momento di piccolo imbarazzo per Lorella Cuccarini nella puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 24 settembre 2019: la più amata dagli italiani è infatti rimasta spiazzata per una battuta di Lucrezia Lante della Rovere, arrivata in studio per parlare della fiction La strada di casa 2, in onda stasera, della quale è protagonista. E tra una domanda ...

Alberto Matano spiazza Lorella Cuccarini : “E’ finita male con…” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini gelata da una frase di Alberto Matano: “Avevo un gatto ma…” Si è aperta con una pagina dedicata agli animali domestici la puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 24 settembre 2019, la seconda della terza settimana. E proprio introducendo l’argomento, Lorella Cuccarini ha chiesto al collega se possiede o ha avuto in passato animali da compagnia. Inaspettata quanto spiazzante la ...

Lorella Cuccarini a La vita in diretta : “Ho incontrato Emma Marrone” : Emma Marrone malata, Lorella Cuccarini a La vita in diretta: “L’ho ospitata a Domenica In” Si è parlato anche della malattia di Emma nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 23 settembre 2019, nella quale Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno ospitato due donne famose che si sono trovate a lottare contro un tumore: Rosanna Banfi, presente in studio, e Carolyn Smith, in collegamento da Padova. E nel talk, ...

EMMA MARRONE - Lorella Cuccarini SUL TUMORE/ "È tornata a combattere" : fan in ansia : EMMA MARRONE ha di nuovo il TUMORE? LORELLA CUCCARINI spiazza i fan con una frase a La Vita in Diretta: "Evidentemente è tornata a combattere...".

La vita in diretta - trovata di Lorella Cuccarini : la sorpresa di Brignano fa sciogliere Lunetta Savino : Nella puntata de La vita in diretta su Rai 1 di giovedì 19 settembre, la super-ospite era Lunetta Savino, in questi giorni al cinema con il film Rosa: per questo, Lorella Cuccarini la ha voluta in studio. E ad un certo punto la conduttrice le ha annunciato una sorpresa proveniente da un suo "ex fida

Pippo Baudo : “Non sopporto più i programmi di cucina in tv. Lorella Cuccarini? Ho un debole per lei” : “E’ un periodo di crisi, non c’è varietà e ideazione di nuovi programmi. I palinsesti sono tutti uguali. E’ anche colpa dei reality e dei talent che condizionano le reti perché è più facile proporre elementi familiari per il pubblico piuttosto che rischiare con un programma ex novo. Aumentano i canali, aumentano i programmi, ma non aumentano le idee. Non sopporto più i programmi di cucina in tv, si mangia a tutte le ore e ...

La Vita in Diretta : Lorella Cuccarini fa un annuncio. Matano approva : Lorella Cuccarini fa un annuncio prima de La Vita in Diretta: Alberto Matano favorevole La nuova edizione de La Vita in Diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano è iniziata da dieci giorni ed è stata costretta ad un giorno di stop per lasciare spazio al tradizionale appuntamento per inaugurare l’inizio dell’anno scolastico, ‘Tutti a Scuola’. L’inedita coppia ha convinto ma gli ascolti sono ancora ...

Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini : Pippo Baudo rompe il silenzio : Pippo Baudo dice la sua su Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini: la confessione Pippo Baudo ha rilasciato un’intervista a Il Corriere. E in questa circostanza ha detto la sua sulla Tv attuale, parlando anche dei conduttori più in voga. A quel punto il giornalista gli ha chiesto un parere su Barbara d’Urso e Lorella Cuccarini, le quali si scontrano da 10 giorni circa quotidianamente con le rispettive trasmissioni. A tal proposito ...

Lorella Cuccarini emozionata a La Vita in Diretta : Matano la sorprende : Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta: la conduttrice emozionata, Matano la sorprende Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono la nuova coppia de La Vita in Diretta. La conduttrice e il giornalista stanno sorprendendo il pubblico e piacciono molto a chi segue il pomeriggio di Rai 1. Durante la puntata di martedì 17 settembre, la […] L'articolo Lorella Cuccarini emozionata a La Vita in Diretta: Matano la sorprende proviene da Gossip e Tv.

Lorella Cuccarini e Matano - Cecchi Paone dice la sua : “Sono imbarazzato” : Alberto Matano e Lorella Cuccarini: Alessandro Cecchi Paone difende La Vita in Diretta Partirà con un giorno di ritardo la seconda settimana de La Vita in Diretta, dopo che lunedì 16 settembre Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati sostituiti da Tutti a Scuola, il tradizionale appuntamento per festeggiare il nuovo anno scolastico, con Flavio Insinna e Francesca Fialdini. Nella sua rubrica per il settimanale NuovoTv, Alessandro Cecchi ...

Salta “La Vita in diretta” : perché Lorella Cuccarini e Alberto Matano non sono andati in onda : “La Vita in diretta”, il contenitore di informazione e di intrattenimento di Rai1, è tornato in televisione lunedì 9 settembre con due nuovi padroni di casa. Ovvero la coppia inedita composta da Lorella Cuccarini e dal volto del Tg1 Alberto Matano, che hanno sostituito Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Un’edizione rinnovata, questa della stagione televisiva 2019/2020, che fino all’11 ottobre andrà in onda a partire dalle ore 16, mentre dal ...

Lorella Cuccarini commenta La Vita in Diretta (e lo scontro con la D’Urso) : Lorella Cuccarini commenta La Vita in Diretta e lo scontro con Barbara D’Urso. La showgirl è tornata in tv al timone del contenitore pomeridiano di Rai Uno che si scontra con Pomeriggio Cinque il format, ormai ben collaudato, della D’Urso. Una battaglia che entrambe le presentatrici avevano commentato qualche settimana fa, scambiandosi alcuni messaggi sui social, ma che è entrata nel vivo solo da pochi giorni. Terminata la pausa ...

Ascolti La vita in diretta - Lorella Cuccarini : “Non ce lo aspettavamo” : La vita in diretta Ascolti. Lorella Cuccarini: “Con Alberto Matano non ce lo aspettavamo” Lorella Cuccarini ha commentato gli Ascolti della prima settimana di programmazione de La vita in diretta con un post sui social. La più amata dagli italiani, infatti, ha postato un tweet su Twitter in cui ha ringraziato il pubblico per la fiducia che gli ha mostrato durante questi primi 5 giorni di programmazione del contenitore pomeridiano ...