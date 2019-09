Bellator Milano – Alessio Sakara si allena alla Thunder con gli atleti lombardi

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019)e glisinoSi è tenuta questa mattina presso la palestraGym dila sessione dimento apertastampa di alcuni dei protagonisti italiani che sabato 12 ottobre saliranno sul ring e nella gabbia di, il prestigioso circuito americano di kickboxing e MMA che sarà di scena nel nuovissimo impianto dell’Allianz Cloud (ex Palalido). La sessione di rifinitura,presenza del “legionario”, attesissimo protagonista del Prestige Fight in gabbia contro lo statuinitense Canaan Grigsby, ha visto la partecipazione deiAlex Avogadro, Luca Cecchetti e Silvia La Notte, chiamati a salire sul ring diKickboxing 12, insieme a quella di Andrea Fusi e Stefano Paternò, fighters attesi nella gabbia diMMA 230. Glihanno incontrato i cronisti e ...

ClappitCom : Are you ready?! @SakaraLegio ti aspetta a #Bellator, Sabato 12 #ottobre a #Milano. Biglietti ancora disponibili on… - ScaryClaudio : Comunque ufc243 su dazn e bellator dal vivo a Milano in 7 giorni tanta roba...#UFCDaznItaly -